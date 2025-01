Molesta a residentes del centro fallas en servicio de recolección de basura

Por: Guadalupe Salas

Residentes del centro de la ciudad han expresado su descontento ante la falta del servicio de recolección de basura, el cual no ha pasado de manera habitual esta semana por calles como la Zaragoza, Bravo y Aldama. Julia Morales, una vecina del área, destacó que el servicio no se realizó como en otras ocasiones, lo que provoca que algunos residentes no comprometidos con el buen vecindario ni con el medio ambiente dejen sus desechos en la vía pública.

"Normalmente el camión pasa cada semana, pero esta vez no se presentó; algunos de los vecinos, desesperados por la acumulación de basura, optaron por dejarla en las calles, lo que está generando un mal aspecto en el centro de la ciudad y, lo más preocupante, es el riesgo de infecciones", comentó Josefina Morales.

La situación no solo afecta la estética de la zona, sino que también pone en peligro la salud pública, ya que la acumulación de desechos atrae a roedores, insectos y puede ser foco de enfermedades.

Los residentes hacen un llamado a las autoridades municipales para que tomen cartas en el asunto y restablezcan el servicio de recolección de basura de manera regular, a fin de evitar que el problema se siga agravando.

El problema pone de manifiesto la necesidad urgente de mejorar la eficiencia de los servicios públicos en Reynosa, en especial en zonas céntricas, que a diario reciben tanto a residentes como a turistas y constantemente se ven estas imágenes en varias partes del centro y de la ciudad.