Afinan fases de comicios

El Mañana / Staff

Previo a la jornada extraordinaria del domingo 19, donde se elegirá a senador o senadora, el INE aceita la maquinaria electoral, por lo que se prepara al ejército ciudadano que comandará las casillas.

El siguiente domingo serán los comicios para ocupar la vacante en el Senado dejada por el legislador Faustino López, fallecido en un accidente junto a su esposa.

Este fin de semana, el Instituto Nacional Electoral (INE) en Reynosa realiza simulacros y lleva capacitaciones a los funcionarios integrantes de las mesas directivas de las diferentes áreas.

En la zona 14 se han realizado hasta cinco simulacros; casi el 90 por ciento de los ciudadanos ya tiene su capacitación y asistencia al mismo, dijo Beatriz Vázquez, capacitadora asistente electoral del INE.

En el simulacro de la jornada se aprende cómo hacer el llenado de actas, armado de cancel, de urna, se resuelven preguntas, así como se les ponen diapositivas del paso a paso de la jornada electoral.

PACIENCIA

Se pide a los ciudadanos que estén en la fila el próximo domingo, que tengan paciencia y entiendan a los funcionarios de casilla que sí decidieron participar en la jornada.

"Es un reforzamiento y para que ellos tengan seguridad ese día que no estén nerviosos ni se sientan intimidados; los ciudadanos que no participan a veces no están en la fila y desconocen por qué no iniciamos a la hora que decimos, todo tiene su por qué", señaló.

Y argumentó: "Y más que nada, cuando fuimos a tocarles a la puerta de su casa y no nos abrieron o dijeron que no podían o no les interesa, les ruego un poco de paciencia con nuestros funcionarios que sí están dispuestos a participar", expresó.

La capacitadora afirmó que en Reynosa "Hay muchas personas con educación cívica, mucha gente patriota que está dispuesta a participar y tiene toda el alma, voluntad y destinan parte de su tiempo".