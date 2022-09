Barrera sanitaria escolar contra la viruela del mono

Lo anterior se basa en utilizar constantemente gel antibacterial, lavarse las manos, evitar saludos, contactos corporales y usar el cubrebocas.

"No queremos que haya una alerta entre los estudiantes por algo que todavía no ha llegado a la ciudad, pero sí hacemos énfasis en lo importante que es no compartir alimentos, útiles o cubrebocas; además, les recordamos que todavía estamos en pandemia, por lo que es indispensable que se laven las manos y que no se saluden, para evitar riesgos", comentó Norma, maestra.