Asegura Profeco respeto a precios de las gasolinas

Aseguran en Profeco Reynosa que todas las estaciones de servicio respetan precio central de gasolinas y que no hay razón para instalar lonas.

Por: Rubén Hernández

Enero 07, 2025 -

Las estaciones de servicio que operan tanto en Reynosa así como en el resto de las ciudades de la zona nororiental de Profeco, respetan el precio de las gasolinas, pero cuando no ocurra así, entonces se acudirá a realizar la verificación que corresponde.

De momento no hay elementos para instalar las lonas con leyendas "No cargues aquí, se vuelan la barda con los precios", porque, de acuerdo con los resultados de los monitoreos efectuados, no han rebasado aún los precios máximos, que son de 24 pesos el litro en gasolina Magna, según informa José Luis Márquez Sánchez, titular de la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor con oficinas en Reynosa.

"De acuerdo a la información con que se cuenta, son pocas las gasolineras en el país que están rebasando los precios centrales", agregó.

Dejó en claro que Procuraduría no regula los precios, solamente la relación comercial.

Advirtió que, en caso de que exista una gasolinera que rebase los precios establecidos, las oficinas centrales nos instruirán respecto al tema de las mantas.

Insistió en que en esta fronteriza ciudad todos los negocios que expenden combustible venden a menor precio.

Sin embargo, las labores de monitoreo continuarán adelante en todas las estaciones de servicio existentes, tanto en esta ciudad así como en el resto de los municipios de la zona que nos corresponde, apuntó finalmente Márquez Sánchez.