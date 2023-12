Descubren ´Pirola´, cepa del Covid 19

Una de las sub variantes de Omicrón es la JN-1 del linaje BA.2.86 denominada Pirola, que es altamente contagiosa, aunque no causa una grave enfermedad, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó a finales de noviembre la nueva cepa de coronavirus JN.1 descubierta recientemente como una ¨Variante de Interés¨, pero dijo que no supone una gran amenaza para la salud pública.

Las autoridades de Salud federales han confirmado que "Pirola" ya tiene presencia en México, un contagio oficial en la Ciudad de México. El pasado 11 de diciembre ha sido confirmado por el subsecretario de Salud, Ruy López Ridaura, asegura que esta cepa no representa alerta importante, pero sí tiene ¨una mayor capacidad de transmisión.

La variante JN.1 se había clasificado antes como variante de interés como parte de su linaje parental BA.286,¨Basándose en las pruebas disponibles, el mayor riesgo para la salud pública mundial JN.1 se evalúa actualmente como bajo¨, indicó la OMS.

La agencia de Naciones Unidas dijo que las vacunas actuales siguen protegiendo contra la enfermedad grave y la muerte por JN.1 y otras variantes circulantes del virus Covid-19.

Asimismo, el virus del SARS-CoV-2, mejor conocido como Covid 19, sigue multiplicándose en la etapa estacional de invierno debido a las bajas temperaturas, por ello las autoridades sanitarias del país mantienen vigilancia sobre los casos reportados.

De acuerdo al informe de la Secretaría de Salud, en el país se tiene registro de 5 millones 733,925 casos, siendo la Ciudad de México la que alberga más, con un millón 395,484 casos.

Síntomas de ´Pirola´

La variante JN-1, también llamada "Pirola", pernee al linaje BA.2.86 y es capaz de transmitirse vía aérea e intestinal y aunque no ocasiona una enfermedad grave; el virus es altamente contagioso, ante ello el paciente que lo contrajo debe aislarse para romper la cadena de contagio. Los síntomas son los siguientes: dolor de garganta, congestión, estornudos, fiebre, pérdida de olfato, dolor muscular, afonía y ronquera.