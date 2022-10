Piden humanismo en operativo grúa

El operativo grúa que aplica la dirección de Tránsito y Vialidad de Reynosa debería ser más humanista y tomar en consideración que hay conductores que se estacionan en las explanadas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por necesidad, al enfrentar alguna discapacidad.

Este exhorto fue emitido por Javier Segovia, un adulto mayor de la colonia Morelos, cuyo vehículo fue remolcado el pasado viernes con sus muletas y equipo de apoyo para caminar, tras estacionarse por unos minutos en un espacio cercano a las puertas del IMSS zona 15 previo a recibir consulta. "Yo necesito a alguien que me acompañe porque no puedo caminar, así que nos acercamos lo más posible, fui a revisión porque me operan el día 12 de este mes, pero cuando la persona sale para acomodarse, nos damos cuenta de que el vehículo no está, se habían llevado mis muletas y mi equipo para caminar, no me podía mover", refirió en entrevista a EL MAÑANA.

Al dejarlo sin equipo para moverse, en la clínica tuvieron que pedir una silla de ruedas prestada, y posteriormente un andador para trasladarse a las oficinas de Seguridad Pública. "Ahorita me están diciendo que tengo que pagar la multa, que es de 350 pesos y aparte más de mil por la grúa; yo ya les expliqué a los oficiales lo que pasó, pero no entienden; desgraciadamente no tengo el dinero para pagar, vivo al día con el salario mínimo y con mi próxima operación pues tengo gastos".

Refirió que la operación que le harán es debido a que recientemente fue atropellado.

Por ello exhortó a las autoridades locales a aplicar el operativo con criterio. "Se llevaron el carro con mis muletas adentro; nosotros apoyamos el operativo de tránsito, pero deberían ser más humanistas, ver que hay zonas como ahí en el hospital del IMSS que la gente lo hace por necesidad, porque no hay un espacio para quienes no podemos caminar".

Desde la aplicación del operativo grúa, la población de Reynosa ha expresado múltiples inconformidades, e incluso, se han captado a ciudadanos escapándose, sobre todo en la zona centro.