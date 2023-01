Prevén suba más el pollo

En Mexico no hay aviso de enfermedad en las aves.

Ante la gripe aviar que afecta a los Estados Unidos, la Central de Abastos de Reynosa pide a los ciudadanos evitar compras de pánico, a fin de frenar la escalada en el precio.

En Reynosa, la tapa de huevo se ubica entre los 76, 85 y hasta casi los 100 pesos, dependiendo el centro comercial y la marca.

De acuerdo a empresarios en Tamaulipas, la gripe aviar puede provocar otro incremento en el precio en las siguientes semanas.

Santiago González Cavazos, vocero de la Central de Abastos, comentó que ahí el precio del huevo está en 80 pesos y no se han presentado problemas en el abasto.

"Esperamos no se incremente el precio, no creemos, por eso recomendamos no generar compras de pánico que podrían traer escasez y entonces sí habría incrementos", dijo.

Señaló que no hay aviso de enfermedad en las aves en México y que no se importa huevo porque es más caro que en México, sólo se importa para incubadora.

"Sí, el huevo no se puede exportar a USA, por lo tanto, no hay peligro que por ese lado se generen escasez y aumentos", señaló.

Las causas