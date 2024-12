Necesario trabajar en la paridad de género

Por: Guadalupe Salas

Diciembre 18, 2024 -

Bajo el contexto de la reciente aprobación de ley sobre el uso del lenguaje inclusivo del género femenino en cargos públicos, la abogada y activista social, Cinthia Gabriela Moreno Gil, considera que esta medida es necesaria y justa. En su opinión, esta acción no sólo es un avance en la inclusión, sino que también contribuye a ubicar a las mujeres en puestos de elección popular, fortaleciendo la visibilidad de su liderazgo.

Moreno Gil explicó que al utilizar términos como "Presidenta" o "gobernadora" en lugar de "Presidente" o "gobernador", se contribuye a la normalización de la presencia femenina en cargos de alto poder.

"Al llamarla Presidenta, gobernadora y al incluir estos términos de manera natural en los textos, se puede asociar a las mujeres desempeñando esos cargos. Esto hará que, de manera habitual, las personas no asocien estos puestos exclusivamente con hombres, sino que la sociedad se irá acostumbrando a pensar libremente en quién puede ocupar esos cargos, independientemente del género", señaló.

Por otro lado, la abogada resaltó que, aunque la adopción del lenguaje inclusivo es un paso positivo, aún es necesario continuar trabajando en la inclusión y la paridad de género. Recordó que en 2019 se aprobó una reforma a nivel nacional sobre la paridad de género, la cual modificó la Constitución, para asegurar que tanto los puestos de elección popular como los de otros organismos públicos estén ocupados por una proporción equitativa de hombres y mujeres. Sin embargo, señaló que en Tamaulipas esta reforma aún no se ha implementado plenamente, lo que limita la inclusión de las mismas en cargos públicos a nivel local.

"La paridad en todo es un mandato constitucional a nivel nacional, pero en Tamaulipas, hasta ahora, esa reforma no ha bajado de manera efectiva. Es oportuno que, además de un lenguaje incluyente a nivel federal, se adecuen las leyes locales que permitan que las mujeres lleguen a ocupar esos puestos. Por más lenguaje incluyente que tengamos, si no se crean las condiciones legales y estructurales para que las mujeres accedan a esos cargos, no lograremos una verdadera equidad", destacó Moreno Gil.

Finalmente, la abogada recordó que, aunque existen reglamentos que promueven la equidad de género y la igualdad de oportunidades en el ámbito estatal, la implementación de estas políticas depende, en gran medida, de la voluntad de quienes ocupan los cargos de dirección en los sistemas públicos y privados. "Es necesario que haya un compromiso real y constante de quienes lideran para garantizar que se cumpla con la paridad de género, de lo contrario, quedará sólo en la teoría", concluyó.

El avance hacia una verdadera paridad y el uso de un lenguaje inclusivo son esenciales para construir una sociedad más equitativa, donde mujeres y hombres tengan las mismas oportunidades y sean reconocidos en igualdad de condiciones.