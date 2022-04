Padecen drama urbano

La más notoria es la que se ubica en la avenida 20 de Noviembre y Villarreal. La pestilente agua residual alcanza a llegar dos cuadras más adelante por la Villarreal, pero hasta el momento según los vecinos del lugar, ninguna autoridad se ha presentado al menos para tomar nota de la problemática.

Otra fuga más se localiza por la calle Zacatecas con San Luis, y también las familias se quejan de que no en COMAPA no les atienden el problema. En la Lampacitos y Almaguer, por lo menos se detectaron tres brotes de aguas negras y en los tres, no han tenido respuesta los afectados.

Por ello insisten en que les envíen las cuadrillas o el camión Vactor para que por lo menos desazolve las tuberías que se piensa están azolvadas y por ello están saliendo las aguas a la superficie. Mientras tanto, están generando problemas ambientales para riesgo de la salud de los habitantes de ambos sectores.

DESDE 2008

Habitantes de la colonia Fidel Velásquez demandaron la reposición de columpios y otros juegos infantiles que se encuentran en desastrosas condiciones lo mismo que varias bancas que están por derrumbarse.

En algunas aún puede verse el logotipo de la administración municipal 2008-2010 y las familias que aún acuden al lugar en busca de momentos de esparcimiento y sana diversión para sus pequeños hijos, prefieren permanecer paradas pues si se sentaran correrían el riesgo de caer al suelo.

Fabricadas en fierro delgado, las bancas ya ofrecen un pésimo aspecto pues están en condiciones deplorables, por lo que los residentes del lugar piden a Servicios Primarios envíen cuadrillas para que las sometan a labores de mejoramiento y tomen nota de otras necesidades que existen en la referida área verde que luce sumamente descuidada.

Son las colonias más alejadas del primer cuadro de la ciudad, las que generalmente cuentan con plazas a las que no se les da el mantenimiento que requieren, situación que genera justificado descontento entre las familias que reclaman mayor atención de parte del municipio en ese y en otros aspectos.

A 12 años de distancia de haberse instalado, las bancas están en un estado deprimente y sin embargo, no las sustituyen por otras en mejores condiciones que ofrezcan comodidad a las personas y no riesgo como las de la citada área verde.

AL FIN...

Por fin y después de varios llamados hechos por familias del fraccionamiento Puerta Grande, se ordenó la reconexión del alumbrado público en varias de sus arterias que estaban en tinieblas.

Al no encontrar respuesta de parte de las autoridades de Servicios Primarios, los quejosos expresaron su descontento a través de las páginas de EL MAÑANA para a su vez enviar un nuevo exhorto para que se les resolviera el problema.

En esta ocasión sí llegó la respuesta positiva que esperaban de parte de las autoridades respectivas y ya cuentan nuevamente con el servicio de alumbrado en sus calles.

Sin embargo, algunas lámparas ubicadas en calle Puerta Roble, no encendieron por presentar fallas, de ahí que pidieron ordenen su pronta reparación.

Ahora, hasta la plaza ubicada en Puerta Cedro, ya cuenta con luz, lo que permite que las familias lleven a sus hijos a distraerse, a jugar y otros a practicar deporte.

Por lo menos dos cuadras abarca la fuga de la avenida 20 de Noviembre y Villarreal.

Familias de la Fidel Velásquez piden al municipio ordene reponer columpios de la plaza.

La gran mayoría de las bancas que ahí se encuentran, están a punto de derrumbarse.