Sustrae ahora a mujer: DIF, en medio de controversia por abuso de poder

CASOS

Primero fue el caso del menor hijo de la señora Christian Flores Guzmán, quien a través de EL MAÑANA denunció a la dependencia del DIF a cargo de Zoraida Lara Cruz de favorecer un operativo policiaco para despojarla de su hijo, en colusión de su expareja Ricardo Pérez Luévano y la madre de éste, la regidora Ana Lidia Luévano.

Ahora se suma una acusación más, igual de grave. Jessica González de Zúñiga declaró al reportero que ha iniciado un proceso jurídico en demanda de que le sea devuelta la tutela y cuidado de su madre Delfina, quien fue sustraída en una incursión furtiva encabezada por Zoraida Lara Cruz en la estancia de vida "Los Negritos", en la colonia Petrolera.

Explicó en entrevista, que tras una serie de problemas relacionados con una herencia familiar, su madre Delfina es propietaria de al menos 40 hectáreas y cuentas bancarias, que han sido objeto de agrios desencuentros con uno de sus hermanos.

Jessica González añade que hace unas semanas inició un proceso migratorio para trasladar su residencia de Reynosa a los Estados Unidos, por lo que se hizo cargo de los gastos de manutención y cuidado médico de su madre, quien padece de hipertensión y algunas dolencias físicas que ameritan medicación.

La dejó temporalmente a causa de su obligada estadía en el vecino país por su asunto migratorio, pero precisa que la estancia de vida "Los Negritos" es privada y no depende en absoluto del DIF Reynosa.

A instancias de su hermano, quien disputa la herencia familiar, al parecer éste concertó con Zoraida Lara proceder a sustraer a su madre de dicha estancia, aun cuando no había razón ni fundamento alguno, al estar bajo cuidados pagados y privados.

Lara Cruz acudió a la estancia de vida "Los Negritos" en la colonia Petrolera y acompañada de una psicóloga ordenó recoger a doña Delfina y trasladarla al Centro de Cuidados de Adultos Mayores en fraccionamiento Puerta del Sol.

Aun cuando la misma psicóloga del DIF municipal advirtió que no había fundamento para tomar tal iniciativa, Lara Cruz mantuvo inamovible su postura de recogerla y llevársela de la estancia privada.

"No quiero pelear ni emprender acciones legales o penales, pues no hay fundamento alguno para lo que hizo la procuradora del DIF municipal, sólo exijo que me devuelva a mi madre, requiere de atención especial y cuidados médicos; no tienen motivos para tenerla retenida", dijo.

Doña Delfina.

Zoraida Lara Cruz, procuradora del DIF.

´Los Negritos´

* "La estancia de vida ´Los Negritos´ es un espacio privado; Zoraida Lara Cruz no debió incursionar ilegalmente. Mi madre estaba bajo cuidados, en espera de yo poder llevármela a Estados Unidos", dijo González de Zúñiga.

* En la estancia "Los Negritos" sólo se atiende a nueve personas, entre ellas a la señora Delfina, y en el espacio al que ahora fue trasladada hay 65 adultos mayores, "Lo que no garantiza que reciba los mismos cuidados, atención médica esmerada, que amerita por su condición", por lo que demandó a la Procuraduría del DIF municipal le devuelva a su madre.