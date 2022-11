¡Nos estamos mojando, tenemos frío y hambre!

El Mañana/Staff,- "Nos estamos mojando, tenemos frío, no hay un baño, tampoco comida, ¿dónde están los derechos humanos?, no somos delincuentes, somos expulsados de un país donde no hay oportunidades", es el mensaje con el que Carmen, migrante proveniente de Honduras, describe la situación en la que ella junto con su familia enfrentan en las calles de Reynosa el clima proveniente del frente frío número 10.