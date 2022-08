Ahora me ves... ahora no me ves

Sin importar la situación legal que hay en su contra, poco después del medio día de ayer, periodistas que tienen un contrato con el Ayuntamiento por "Difusión de actividades", realizaron transmisiones en vivo, para hacer constancia de que se había aparecido en la ciudad, justo afuera de la presidencia.

Pero sobresalió que ninguno lo cuestionó sobre su situación legal, ausencia o responsabilidades que ha intentado cubrir desde la web, tampoco sobre los programas pendientes de becas ni de las quejas que han interpuesto los migrantes sobre explotación laboral.

Por ello sus declaraciones y comentarios se restringieron a aludir su presencia, e intentar que la ciudadanía confíe en que él, al decir que está y trabaja en la ciudad.

Después de la transmisión, EL MAÑANA regreso a la presidencia pero no vio a Carlos Peña.

Las conjeturas de que Peña Ortiz ya acude a presidencia, han creado una cacería de los medios de comunicación para encontrárselo.

EL MAÑANA ha hecho guardias afuera del inmueble y en otros lugares de la zona centro sin que sea posible verlo.

Su equipo de comunicación se ha encargado de afirmar que si aparece y que no se esconde, pero la realidad es que los reporteros no lo han visto.

Incluso han dejado de emitir convocatorias abiertas hacía los eventos, por lo que solo regidores y titulares de área presiden reuniones.

El pasado miércoles y ayer, este medio constató que su equipo de seguridad y de comunicación son parte de quienes contribuyen para que Carlos aparezca cuando los periodistas que le resultan incomodos se hayan ido.

En todo caso, son temas personales que tienen que atenderse en cuanto a los procedimientos correspondientes". José Luis Sánchez, secretario del Ayuntamiento

Nadie sabe, nadie supo: ´Nadie nos ha notificado´

Encubren actuación de Carlos Peña en el gabinete y el cabildo

Aún y cuando la Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas ha confirmado que un juez de control giró una orden de aprehensión contra Carlos Victor Peña Ortiz, alcalde de Reynosa, por el delito de operaciones con recurso de procedencia ilícita, la Secretaría del Ayuntamiento insiste en que esos son "temas personales", de los cuales ni el cabildo u otra instancia municipal ha sido notificada.

"Aquí al edificio no ha llegado ningún documento ni estoy enterado, todo lo que veo son notas periodísticas; en todo caso son temas personales que tienen que atenderse en cuanto a los procedimientos correspondientes.

Aparte no tengo por qué tener conocimiento si es un sigilo de la actividad judicial, yo atiendo cuestiones administrativas", señaló José Luis Sánchez Márquez, secretario del Ayuntamiento.

La orden de aprehensión que enfrenta el alcalde se agrega a la suspensión de sus derechos políticos, que fue emitida por la sala de audiencias del décimo primer distrito, dentro de la tercera región judicial del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

Por ello es que ante cabildo regidores han expuesto la necesidad de que el alcalde declare cuál es su situación legal.

Ante este escenario, el secretario sostiene que la figura de Peña Ortiz como alcalde es legítima.

-"¿No es ilegal que él siga como alcalde aunque tenga procedimientos judiciales en su contra?", cuestionó EL MAÑANA.

- "En una opinión personal mía, como abogado, la respuesta es no, no es ilegal; tienen que existir otros procedimientos que marca tanto la Constitución de Tamaulipas y el Código municipal para efecto de que un integrante sea separado. No sabría yo decirles sobre si existe además un amparo o no", señaló el funcionario.