Rinde hoy Gallegos informe legislativo

El Mañana / Staff

El diputado local por el cuarto Distrito en Reynosa por Morena, Marco Gallegos Galván, ofrecerá hoy viernes su Segundo Informe de Gestión Legislativa, en evento a realizarse a las 11 de la mañana en el Centro de Convenciones de Reynosa, contiguo al Parque Cultural.

Sobre el particular, atajó a pregunta del reportero de EL MAÑANA que la presentación de su Informe Legislativo no obedece como respuesta a las alusiones hechas por el alcalde de Reynosa, quien dijo desconocer el trabajo y gestión legislativa de Gallegos Galván.

"No, nuestro informe legislativo no es por los dichos de alguien, lo que sí puedo referir es que no es un trabajo que he hecho de un par de iniciativas; los dichos de terceros, pues que cada quién muestre su nivel como es".

"Es un detallado informe legislativo que habremos de presentar frente a los ciudadanos y cumplir con una obligación que tengo como legislador; es una obligación informar y rendir cuenta a los ciudadanos y eso hare hoy. El evento, al menos desde hace un par de meses lo teníamos agendado", dijo.

Claudia Hernández solicitó su registro para participar nuevamente como precandidata a la diputación federal; actualmente es legisladora por el Distrito IX que ahora se convierte en el VII.

Olga Juliana Elizondo Guerra, actual diputada federal por el Distrito II se registró para ser reelecta en el mismo distrito y cargo. Magaly Deándar Robinson, diputada local por el quinto Distrito en Reynosa, se registró como aspirante a la senaduría por Morena.

Marco Gallegos Galván es aspirante a la precandidatura de Morena a la presidencia municipal de Reynosa.