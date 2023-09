Se manifiestan contra libros de texto

Padres de Familia en Reynosa se presentaron en la Escuela Felipe Carrillo Puerto, en donde se manifestaron en contra de la entrega de los nuevos libros de texto gratuito, que han sido repartidos a nivel nacional del nivel básico, por parte de la Secretaría de Educación, pese a que existe un amparo a nivel nacional, promovido por la Unión Nacional de Padres de Familia, Asociación Civil, en donde se concede la suspensión definitiva de estos libros.

Los padres de familia dieron a conocer que se presentó el amparo ante la Directora del plantel, en donde dijeron que sí fueron recibidos y que la respuesta no fue favorable, aludiendo que no podía acatar el amparo, si no se recibía un comunicado por parte del SNTE, nosotros le hicimos saber que la decisión del juzgado también la tiene que acatar el SNTE, en el que se pide que se anule la implementación de la nueva escuela, eso implica también la entrega de libros, es todo el contexto la aplicación del nuevo sistema educativo.

Lo que queremos es que se lleve a cabo la aplicación de los libros anteriores, que son respaldados por programas y previamente aprobados, así lo dió a conocer Claudia de León, Representante de la Unión Nacional de de Padres de Familia, Asociación Civil, aquí en Reynosa, no estaríamos hoy presentes aquí si no supiéramos que está en peligro la integridad de nuestros hijos, pretenden enseñarles ¨que un abuso esta permitido si ellos están de acuerdo¨, que se hable de ¨bolas de fuego, de brujas¨ la escuela es laica y tampoco se debe mostrar ninguna creencia de ninguna índole, nos mostró con libro en mano la madre de familia.

Ustedes lo pueden ver, lo pueden checar, cualquier libro en el CONALITEG, ya no es algo que esta en el aire, es real, es algo que está tan fuerte, que las personas no lo creíamos todavía, estábamos esperando tener los libros para poder decir, aquí está, que no pretendan pasar sobre nuestro derechos, que como padres tenemos, nos sentimos vulnerados con lo que se les quieren imponer a nuestros hijos puntualizó.

Por último hizo un llamado a todos los padres de familia y a la sociedad en general, tanto de escuelas públicas como privadas, a que se unan a este llamado a ejercer sus derechos, también dió a conocer que se va a promover otro amparo, es importante que los padres de familia sepan que tenemos como defendernos.