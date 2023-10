Enfrenta Leticia el cáncercon valentía

“No tengo miedo, voy a seguir adelante hasta que Dios diga”, dice Leticia Zárate Zárate, una mujer guerrera y valiente que lucha contra el cáncer de mama.

Cuenta que en este pasado mes de abril acudió a realizarse su mastografía como cada año, pero no salió bien; cuando le entregaron los estudios le explicaron que requería de un ultrasonido y la mandaron a Oncología para efectuarse la biopsia y todo tipo de estudios. El diagnóstico fue cáncer de mama en etapa cinco.

“Yo no sentí miedo cuando me dijeron lo que tenía, como que ya iba preparada a lo que me dijeran antes de que me dieran los resultados; compañeras que tenían eso ya me decían que la quimio y todo eso, que era feo y el malestar, pero gracias a Dios sí he sentido el malestar y no me he tomado el medicamento que me dieron para los malestares, para mí es mejor no tomar medicamentos, entonces, el malestar me lo aguantaba”, expresó.

Aunque a veces no le da hambre por los tratamientos que lleva, siempre trata de comer sano y recomienda tomar agua de coco, brócoli, coliflor, betabel, camote, zanahoria, espinaca, calabaza, acelga, lentejas, garbanzo y de frutas jugo de manzana, sandía, guayaba, toronja, naranja, papaya, ciruela y de frutos secos; dejó la carne roja. Todo eso la ha ayudado de gran manera, incluso, pudo subir sus plaquetas.

“No tengo miedo a lo que venga, yo me lo voy a hacer y acepto lo que tengo y sé que muchas personas sí se espantan; de hecho, mi familia viene de Victoria, pensaban que me iban a hallar así y yo me siento bien. Dicen: te ves muy bien, claro, estoy haciendo lo que me toca a mí; por ejemplo, yo no comía pescado, ahora lo estoy comiendo por el bien mío, el pollo, eran cosas que no me gustaban y ahora lo estoy haciendo”, recalcó.

QUE NO TENGAN MIEDO

Y agregó: “Yo diría que no tengan miedo, que luchen y que todo eso que vean de lo que estoy comiendo, que lo coman. Yo como quiera hago la lucha y hago por comer esas cosas, de preferencia hervidas, que le echen ganas, nada más quiero decirles que mejor el miedo les tenga miedo, que el miedo mejor me tenga miedo a mi”.

La familia de Lety ha enfrentado el cáncer porque tienen dos sobrinos con leucemia, a quienes siempre les dice que no tengan vergüenza, que le echen ganas.

Este lunes Lety acude a su cuarta quimioterapia, el 18 de octubre le hacen estudios y luego va con el oncólogo para ver si la van a operar o seguir con las quimioterapias.

Lety, de 60 años de edad, aceptó la entrevista de El Mañana para invitar a las mujeres a que acudan al médico, a que se realicen su exploración y mastografía, que es mejor prevenir a tiempo.

“Que no tengan miedo, muchos dicen que cuando les aplanan les duele, es mejor que les duela en ese rato que después estén como yo, de hecho no fue un descuido, no sé porqué de repente, porque está invadido, yo vi todo lo que me enseñaron, pero no entiendo, tuve una caída precisamente hace un año y de esa caída empecé mal y lo que empecé a sentir, el dolor y el dolor, pero ya estoy en la quinta etapa y no tengo miedo, voy a seguir adelante hasta que Dios diga”, expresa.