Previene Itavu ante fraudes

Autoridades del Itavu llaman a los ciudadanos a no caer en fraudes y hacer los trámites y pagos directo en las oficinas.

El Mañana/ Staff

Autoridades del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo en Reynosa llaman a los ciudadanos a no caer en fraudes y hacer los trámites y pagos directos en las oficinas, ya que han detectado casos donde personas pagaron hasta de forma triple por su vivienda.

Verónica Castillo Carrera, delegada del Itavu comentó que en administraciones estatales pasadas tenían ese tipo de problemas, donde personas ajenas cobraban y los ciudadanos llegaron a pagar hasta tres veces por su casa, porque llegaba un gestor y cobraba, llegaba otro y de nuevo pedía el dinero.

"A veces las líderes de colonias se pasaban con la gente allí y les vendían según ellas de parte de los dueños y pues resulta que no era verdad; hay gente que por ejemplo tenemos ese problema en la Ramón Pérez, que han pagado hasta tres veces el terreno, entonces tienen que volver a pagar otra vez aquí en el Itavu porque no lo hicieron legalmente", dijo.

CASO RAMÓN PÉREZ

En la colonia Ramón Pérez García se registraron 15 quejas de personas que fueron defraudadas, pero no han querido presentar la denuncia y ahora de nuevo tienen que hacer el gasto para pagar su terreno, pero ahora de forma legal en la dependencia estatal.

"No quieren levantar denuncia, nosotros les propusimos; si ya pagaron 70 mil, 80 mil pesos por algún lote y sé que me hicieron fraude, lo mejor es demandar, pero dijeron que no", expresó.

La funcionaria estatal recalcó que el Itavu no tiene intermediarios, por lo que el ciudadano no debe entregar papeles en la calle ni mucho menos dinero fuera de las oficinas, aunque sea gente que traiga el uniforme.

"Que incluso que vaya con camisa o playera del Itavu, que no se recibe dinero en la calle, tienen que venir directamente a la caja, que no hay intermediarios en Itavu, todo es directamente aquí", recalcó.

Las oficinas están abiertas de lunes a viernes de 8:00 a 4:00 de la tarde para atender todos los trámites.