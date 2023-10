Llega su serie a Netflix "Beckham"

Londres, Inglaterra

David Beckham reflexiona sobre el desprecio que recibió tras su infame tarjeta roja en la Copa Mundial de 1998 (y el impacto que tuvo en él) en una nueva serie documental de Netflix que se estrenará en el marco del décimo aniversario de su retiro como futbolista.

"Todo este proceso ha sido como una montaña rusa emocional", dijo Beckham sobre la serie "Beckham" en una entrevista exclusiva por video con The Associated Press. "Nunca he hablado de estos momentos concretos de mi carrera y de mi vida".





La serie de cuatro partes explora la educación de Beckham, la relación con su esposa y sus triunfos en la cancha, pero quizás la parte más difícil fue revisitar su dolorosa expulsión durante el partido del mundial entre Inglaterra y Argentina.

INICIA HOY

Habla de su vida matrimonial.

El primer episodio, que se estrena el 4 de octubre, explora la crianza del joven David en Chingford, Essex, y su relación con su padre.

"Fue un papá muy disciplinado desde muy pequeño. Y cuando no jugaba bien, me lo decía y cuando jugaba bien, me decía que jugué bien, pero no demasiado", dijo Beckham con una sonrisa.

El sueño de su padre siempre había sido que su hijo jugara en la primera división del Manchester United y pronto se convirtió en su sueño compartido, hecho realidad. Después de ser descubierto por un cazatalentos jugando en Hackney Marshes de Londres, Beckham se mudó a Manchester a los 15 años. El amor duro continuó con Ferguson. Su asociación ayudó a Beckham a ganar seis títulos de la Liga Premier, dos Copas FA y la Liga de Campeones.

"Sin duda, salir de Londres en ese momento y convertirme en jugador del Manchester United, en el norte, rodeado de gente increíble, eso para mí definitivamente me ayudó a tener el éxito y la carrera que había tenido y tengo", dijo. "Tener la disciplina de Sir Alex Ferguson posiblemente fue una de las principales razones por las que pude tener éxito".

Pero la disciplina no se la contagió a sus cuatro hijos, Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper Seven, quienes aparecen en el documental. Beckham admite que su esposa es "bastante estricta" y a él le resulta difícil imponer la ley.

EL AMOR

Apasionado del futbol.

Conocer a la Spice Girl Victoria Adams fue un momento crucial en la vida de Beckham. Ella ya era una superestrella mundial como "Posh Spice" y él era un talento en ascenso con el Manchester United.

"No es algo que suceda normalmente, ya sabes, un futbolista y una estrella del pop juntos y las presiones de eso, pero también está el lado de ella de gira mundial, yo tenía muchas ganas de verla. Obviamente, yo no podía viajar. Entonces, solíamos escabullirnos".

Dijo que lograron mantener su relación en secreto durante los primeros meses y luego "sucedió la explosión".

Las partes tres y cuatro de la serie no estaban disponibles para su revisión antes de la entrevista con Beckham, esos episodios exploran su explosiva separación de Ferguson, su venta al Real Madrid y las acusaciones de los medios sensacionalistas sobre sus aventuras extramatrimoniales.

EMPRESARIO

La carrera de Beckham se extendió mucho más allá de su éxito como jugador hasta convertirse en ícono cultural y empresario. Fue pionero en colaboraciones con marcas como Adidas, Armani, Breitling y más. Si bien los jugadores no estaban haciendo acuerdos similares en ese momento, dijo que parecía una progresión natural impulsada por su éxito en el campo de fútbol.

Sabía desde el principio que "la marca Beckham" se ampliaría y alargaría su carrera si lograba un buen equilibrio.