Indignación y movilización en Reynosa por caso de maltrato animal

El Mañana / Staff.- La indignación y el rechazo ante el maltrato animal continúan creciendo en Reynosa, después de un caso reciente que involucró la muerte de un perro en la colonia Rancho Grande. La tragedia ha movilizado a diversas asociaciones animalistas de la ciudad, quienes se han unido para exigir justicia y un alto a los actos violentos contra los animales.

Uno de los principales colectivos que ha levantado la voz en esta lucha es La Casita de los Michis A.C., presidida por Arnoldo García, quien condenó rotundamente el asesinato del perro en la colonia Rancho Grande. García expresó su firme rechazo hacia el maltrato animal.

"¡Ya basta! No merecen este tipo de situaciones, ellos sólo dan amor y cariño incondicional; suficiente tienen con andar solos y desamparados en las calles pasando frío y hambre", dijo.

El incidente ha provocado una profunda consternación en la comunidad, ya que, según las denuncias a través de redes sociales, un menor de edad estaría involucrado en el brutal acto. La noticia de este caso ha trascendido rápidamente, provocando una oleada de solidaridad entre los ciudadanos y organizaciones civiles, quienes exigen respuestas inmediatas de las autoridades.

La situación es aún más grave debido a la implicación de un menor, lo que ha llevado a que el caso sea investigado por las autoridades de Protección Animal y el DIF municipal, quienes están evaluando las acciones legales correspondientes en respuesta a este hecho.

Varios colectivos han organizado manifestaciones pacíficas en diferentes puntos de la ciudad; una de las más destacadas ocurrió la tarde-noche de ayer, cuando un grupo de personas se congregó en las inmediaciones de Rancho Grande para exigir justicia por el lomito y mostrar su rechazo al maltrato animal.

Arnoldo García, en representación de La Casita de los Michis A.C., hizo un llamado a la empatía y a la responsabilidad ciudadana.

"Si no eres empático o no te gustan los animales, está bien, pero por favor, no los maltrates, los animales no merecen sufrir", señaló.

El caso ha generado un amplio debate sobre la necesidad urgente de crear leyes más estrictas en materia de protección animal y de aplicar sanciones más severas para quienes cometan actos de violencia contra los animales, a pesar de la creciente movilización ciudadana.

Este trágico suceso resalta la creciente preocupación por la seguridad y el bienestar de los animales en Reynosa, especialmente aquellos que viven en situación de calle, las asociaciones animalistas continúan su labor de rescate y protección, pero requieren el apoyo de la comunidad y de las autoridades para poder erradicar el maltrato animal de forma efectiva.