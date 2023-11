´Vivir con esto es gasto adicional´

A Fortunato Martínez Olmo hace ocho años que le diagnosticaron la diabetes, una enfermedad que ha sido difícil para él y que significa un gran gasto económico.

La diabetes es la pandemia del siglo XXI, es una enfermedad crónicodegenerativa y que, si no se tiene control, afecta a otros órganos del cuerpo.

"Pues ya he gastado bastante y no me han dado resultados de nada, porque como quiera la enfermedad está continúa y no hay mejoría, ni se quita esa enfermedad", dijo,

Señaló que ante la enfermedad ha tenido que cambiar sus hábitos alimenticios, medicamentos y checarse su glucosa; todo tiene un costo de alrededor de mil pesos por semana.

"Ahorita en puras verduras es lo más caro que puede haber y pues para estar comprando cada ocho días es muy costo y mis gastos aproximados son casi de mil pesos semanales", expresó.

Desde hace años que dejó el refresco y come más verduras y frutas con menos índice de azúcar.

"Tengo que comer pura verdura, puras cosas sin sal, sin azúcar, sin nada, no puedo tomar refresco, no puedo tomar ningún líquido que contenga azúcar o que esté dulce; chayotes, calabazas col, rábanos y todo eso, pura verdura que contenga vitaminas y para poderme controlar que no sea nada azucarado", recalcó.

Don Fortunato invita a los jóvenes a cuidarse, porque es el momento de atender la salud para evitar las complicaciones después de los 40 años.

"Puro Metformina, ahí con Similares ahí voy y me recetan puras pastillas que no me hacen nada, nada más me controlan, pero si me descuido tantito se eleva el azúcar", dijo.

El adulto mayor señala que muchas veces los jóvenes no cuidan la salud pensando que nunca les va a pasar nada, pero que es en esta época de la vida cuando deben empezar a cuidar lo que comen.

"Que hagan deporte y que mejoren su modo de alimentación, porque eso es lo que nos mantiene sin colesterol, sin diabetes, para que se cuiden, al contrario, desde jóvenes deben de empezar porque es cuando la juventud necesita de muchas vitaminas y minerales y que no puedan tener ninguna infección en el cuerpo humano y así que puedan controlar su alimentación", exhortó.