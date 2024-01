En Reynosa, operan farmacias sin sanciones

Porque la normatividad no se los permite y por ser tema delicado, en Coepris no informan resultados de chequeos a farmacias.

Mientras que la Cofepris realizó a la par con la Secretaría de Marina un operativo en Culiacán, Sinaloa, en el que ordenó suspender siete farmacias y un almacén de medicamentos por diversas irregularidades, aquí en Reynosa la Coepris no informa sobre resultados de verificaciones a ese y otro tipo de negocios, argumentando que la normatividad no lo permite y además por ser tema delicado.

Entrevistado sobre el tema de las verificaciones realizadas a las boticas en 2023 y qué encontraron a raíz de ese tipo de actividades, Edgar Vargas, titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, únicamente se concretó a decir que "La normatividad no me lo permite. No estoy autorizado".

"Además ese es un tema delicado", agregó y, por tanto, no proporcionó información sobre si se emitieron suspensiones de actividades o no en farmacias que fueron objeto de verificación durante el año pasado.

Señaló que "La Comisión estatal tiene un departamento de Comunicación, y en esos temas sólo ellos pueden autorizar una información de un negocio o empresa particular", pretextó.

Habló luego que sobre los resultados de las verificaciones sí, pero no en lo particular, y al final de cuentas tampoco el funcionario informó sobre esos mismos resultados obtenidos.