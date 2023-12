Se preparan contra la ´cuesta de enero´

El Mañana / Staff

Familias se preparan para enfrentar la tradicional "cuesta de enero", ya sea ahorrando un poco o, en su caso, trabajando para poder sobrellevar el primer mes.

El 2024 llegará con aumentos en cascada, además de los gastos normales, por lo que las familias tienen que "guardar" para poder salir adelante.

"Pues si intentamos separar unos ahorros será tranquilo, nada más somos mi esposo y yo; pienso que tranquilos, que no malgasten su dinero, que dejen para la ´cuesta de enero´, porque luego no hay ni para comer", dijo Martha García.

"Se prepara uno con tiempo y hace uno el cálculo para esas fechas; estaremos tranquilos, sin inconvenientes económicos; para el próximo año; esperemos en Dios que esté mejor que este año. Primeramente Dios nos irá bien" dijo César Becerra, y en su casa son cuatro integrantes.

Juan Pérez, adulto mayor, explicó que recibe su pensión, la cual organiza para llevársela tranquilo, pero el que no cuida su pensión o el dinero de su trabajo sí se la ve difícil.

Señaló que las familias deben prepararse con los gastos que se genera en la "cuesta de enero" y evitar el despilfarro.

"Momento difícil que no hay recursos, que nos lo gastamos el 24, que nos lo gastamos el día último, que nos lo gastamos en regalos, en la cena, la comida y ya no hay dinero; ahora hay que esperar a reponernos otra vez, algunos a juntar lo que gastamos y a otros hay que trabajar para poder sobrellevarla, porque es difícil, porque la situación económica no está tan fácil", dijo.

José Antonio Martínez Juárez, taxista, señaló a El Mañana que en su casa son dos personas y todavía faltan los gastos de fin de año.

"Está todo ya aumentando, ¿cómo le vamos a hacer?, puro gastar más; si de por sí ya está difícil la situación, imagínese en enero, va a estar peor. Echarle chingazos más para sobrevivir, porque va a estar canijo; si trabajaba 10 horas, ahora voy a trabajar 20, nada más ir a dormir unas 3-4 horas y para arriba", dijo.