Familia pide ayuda para salir adelante

Viven al día tras una economía difícil, pero tratan de salir adelante pese a las circunstancias.

"Nosotros vendemos ropa usada, vendemos también tacos de harina, pero es dicil salir adelante, pero no nos rajamos", dijo San Juana Ramirez.

Junto con su esposo le hacen de todo para poder subsistir, pero asegura que uno encuentra empleo.

"De maquiladora no quiero, pero si de ayudante, pero he ido a buscar y no he encontrado", explicó.

Señaló que muchos piden preparatoria terminada y el solo tiene la primaria, por lo que esta analizando estudiar primero, pero es difícil.

La familia explica que en el interior de la república Mexicano la vida es más barata, pero llegaron con sueños, que poco a poco se hacen realidad, ya que antes no eran emprendedores.