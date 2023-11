´Se requiere fuerza y corazón para gobernar México´: Xóchitl Gálvez

El Mañana / Staff.- Ingeniera de profesión, política, activista, feminista y vendedora de gelatinas, Xóchitl Gálvez, precandidata de la coalición "Fuerza y Corazón por México", expresa que México urge de un gobierno con fortaleza, voluntad y corazón frente al actual abandono y desesperanza.

Xóchitl dialoga en exclusiva con EL MAÑANA y sostiene que es necesaria la presencia de una mujer fuerte, pero con el corazón para ponerse en los zapatos de los mexicanos que carecen de acceso a la salud, empleo, oportunidades y desarrollo en sus ciudades.





EL INICIO DE TODO

Una afirmación hecha por el Presidente de México, en donde acusó que la senadora Xóchitl Gálvez había votado contra la continuidad de programas sociales para las familias más vulnerables, fue el comienzo de un duelo epistolar, controversias y recursos de amparo por una réplica y una infranqueable puerta de Palacio Nacional. Inició la perspectiva- inicialmente- por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para pensar "en la grande"-: la Presidencia de México.

Gálvez Ruiz se inscribió al proceso interno del recién consolidado Frente Amplio por México (PRI-PAN y PRD) y apenas en septiembre pasado se impuso en las preferencias y simpatías a auténticos "pesos pesados" de los tres partidos, quienes quedaron en el camino. Y así fue como hoy, como precandidata recorre el país, planteando sus propuestas y asumiendo el compromiso de visualizar a las familias como la esencia de su labor política.





CÓMO VIO A REYNOSA

"Me bajé del avión y al preguntarle a la gente cómo está Reynosa, la respuesta fue generalizada: Reynosa está insegura. No hay agua, Nuevo León está negando ese recurso y yo no estoy pidiendo que el Gobernador se peleé, pero que sí defienda el recurso y resuelva los problemas, de lo contrario, vendrá una crisis alimentaria".

En Reynosa los cargos públicos no se heredan, se requiere corazón en el gobierno, hay quienes gobiernan a manera de una dinastía oligárquica: "Ya llevan 8 años y desean que sean 11 años".

"Urge un gobierno con corazón, con agallas y capacidad para responder al clamor de sus habitantes, donde se padece por las carencias en salud, medicamentos e infraestructura, y estoy segura que vamos a recuperar Reynosa este 2024" Xóchitl Gálvez

EL EJÉRCITO SERÁ DEVUELTO A LOS CUARTELES

La abanderada del PRI-PAN y PRD se expresó convencida que, en caso de ser electa presidenta de México en 2024, promoverá el regreso del Ejército a los cuarteles y proscribir su actividad en temas de la sociedad civil.

Hoy el Ejército ocupa espacios y control del país dado por el Gobierno federal, y han abandonado a los mexicanos. Yo estuve durante la emergencia en Acapulco ante el huracán "Otis" pude ver la tragedia, el saqueo y rapiña; el gobierno dio por terminada la emergencia y nunca vimos al Ejército activando al Plan D-N-III.

"Eso que hizo el Presidente en Acapulco es lo mismo que hará con los tamaulipecos cuando tenga una emergencia, los va a abandonar".

Es la inseguridad el principal motivo que me convenció de participar. Se dejó a miles de mujeres en indefensión, todos los días matan a 10 mujeres, todos los días violan a 54 mujeres, hay 12 mil asesinadas en los últimos cinco años, 126 mil personas desaparecidas, olvidaron la seguridad e invirtieron todo en un tren, en una refinería y en un aeropuerto sin aviones; no queremos que los jóvenes abandonen el país.

El Ejército, en mi gobierno, dejará de construir carreteras, aeropuertos, control de aduanas y vamos a combatir la corrupción y terminar con actividades ilícitas, en donde nadie es procesado ni metido a prisión y el gobierno solamente se hace "guey".

Vamos a regresar a los militares a los cuarteles; la estrategia de "Abrazos no Balazos" ha sido un fracaso criminal.





EJES FUNDAMENTALES

Estos son mis tres ejes fundamentales: seguridad, Salud y Agua, que son esenciales para nuestro país. 50 millones de mexicanos hoy viven sin acceso a la salud y el gobierno presume que todo marcha bien. Es y ha sido un fracaso criminal.

Una "farmaciotota" no es ni será la solución a la falta de medicamentos, éstos son necesarios; recuerdo a un médico aquí en Reynosa dando oxígeno con una bolsita a un paciente.

Se abandonó a los campesinos dejándolos sin agua, sin recursos, estamos importando todo, perdimos autonomía alimentaria.

Xóchitl Gálvez expuso que hay un grave retroceso en la educación, eliminado fideicomisos, apoyo a la ciencia e investigación y eliminando materias y capacidad.





FRENTE A LA COMPETENCIA PRESIDENCIAL

Xóchitl Gálvez dijo que la precandidata de Morena le ha invertido miles de millones de pesos, lleva cinco años en campaña y en su caso dijo que mediante los espacios que le han otorgado es como ha ido posicionando su propuesta y compromiso a los mexicanos.

"Voy a trabajar por el beneficio de las familias, vengo de muy abajo, llegué a la ciudad con una mano atrás y otra adelante y pude ser ingeniera; inicié mi propia empresa, una fundación y entre todos me ayudan a darme a conocer, nosotros no pagamos nada, no pagamos propaganda.

Todos los días enfrentamos toda clase de ataques mediáticos que sólo reflejan el desconocimiento que tienen sobre mi persona.

"Les pido que me conozcan, que comparen 40 años de trabajo sobre dos de política; soy una mujer honesta, ¡soy lo que soy! ¡estoy aquí por decisión y voluntad de 10 millones de personas!"





SERÉ UNA ELECTORA ACTIVA

Xóchitl Gálvez sostuvo que será electora activa en el proceso de postulación de precandidatos en los estados, y además añadió que aplicará su derecho de veto para impedir que sean postulados aquellos que no reúnan el perfil de honestidad, trabajo y capacidad por México.

-"He pedido sean generosos y trabajen", preguntemos cómo están ahora al paso de seis años y esperamos la respuesta honesta.

Podemos atraer inversiones que detonen el desarrollo de Reynosa, Nuevo Laredo y podemos sacar adelante a Tamaulipas a partir de proyectos viables y con rumbo, necesitamos un cambio de rumbo con certeza.





LA FAMILIA, LO MÁS IMPORTANTE

Finalmente, la precandidata presidencial de la coalición "Fuerza y Corazón por Mexico" pidió a los ciudadanos a que no se conformen con tan poco, no se conformen con 3 mil 600 pesos, no comprometan su futuro ni el de sus hijos.

"Yo Quiero ser Presidenta de México y aspiro a ser Presidenta porque estoy convencida que le puedo cambiar la vida a las personas, puedo lograr mejores niveles de vida, que tengan salud y apoyo, cuidando a sus familias como si fueran mi familia; tengo dos hijos y para mí la familia es lo más importante".

Hildebrando Deándar Ayala, director general de El Mañana, con Xóchitl Gálvez Ruiz.