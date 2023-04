Faltan expertos en educación especial

A la par, en las escuelas regulares se requiere capacitación para los docentes, porque la mayoría de las veces no quieren aceptar a alumnos con alguna discapacidad, porque no están capacitados.

Las madres de familia con hijos que tienen el trastorno del espectro autista (TEA), batallan para que puedan tener acceso a la educación y reconocen que falta capacitación.

"A veces nos podemos desesperar porque no me aceptan a mi hijo, y podemos pensar "bueno, me lo están discriminando, me lo están rechazando por su condición, porque no quieren batallar"; puede darse que a lo mejor algunos colegios hagan eso porque no quieren batallar, pero la realidad es que sí nos hace falta personal capacitado", dijo Nancy Alanís Guzmán, madre de familia e integrante de la agrupación Autismo Reynosa.

Señaló la importancia de que exista una cerrera enfocada a las personas con discapacidad, porque hay quienes se capacitan por su cuenta.

"Si me paso del lado de los docentes, es difícil y muchos de ellos se capacitan, pero se capacitan por su cuenta, estudiando en línea, viajando para tomar seminarios, comprando libros; la verdad es que sí hay muchos docentes que trabajan con niños que tienen el don, y que quieren aprender, y quieren ayudar, y que por su cuenta buscan los recursos, pero tienen que buscarlos de afuera, se tienen que salir para poder encontrar esa información porque localmente no hay, ni a nivel nacional no hay una carrera enfocada esto", expresó.

Una carrera, maestría o especialización para atender a personas con discapacidad, ayudaría ante la alta demanda que hay en Reynosa y generaría un nuevo mercado laboral.

"Pienso que sí se les está yendo el dato a las universidades, desarrollar una carrera enfocada esto, se les llenaría (el cupo), para ser un especialista en autismo, muchos son psicólogos, maestras, pero pienso que a esta altura, es que ya debería existir un cerrera que estuviese enfocada en personas con capacidades diferentes o para personas en el espectro del autismo, porque la incidencia cada vez es mayor", recalcó.