Exigen a la Fiscalía entregar restos humanos

Después de que Fiscalía hiciera la entrega del primer cuerpo de los 29 que se encontraron en fosas clandestinas, el pasado mes de julio en Infonavit Arboledas, cerca de la colonia Fuentes Lomas, familiares de cuerpos que ya han sido plenamente identificados acudieron a la Fiscalía a solicitar la entrega de los restos mortuorios de sus familiares, pues dicen no es justo no se les haya entregado su familiar, cuando ya hay un cuerpo que fue entregado a través de un amparo, denunciaron.

El colectivo "Amor por los desaparecidos", junto con los familiares de las víctimas encontradas en fosas clandestinas acudieron a la Fiscalía para verificar cómo va el proceso de la entrega de los cuerpos que ya cumplieron con los protocolos y requisitos de identificación. Edith González, del colectivo, dijo que a través de información filtrada, "Sabemos que hubo intervención directamente del gobernador, hubo un amparo que se hizo por parte de la familia para que se entregara el cuerpo de la víctima.

No es justo que la Fiscalía especializada le dé prioridad a solamente un caso porque intervino el gobernador; yo creo que primero se debió de voltear a ver a todas las familias para ver cómo están sus casos, cómo va el proceso de identificación y así evitar la revictimización de los deudos.

Tenemos tres meses en espera de los resultados para la identificación de los cuerpos por parte de Servicios Periciales de Ciudad victoria para que nos den información de los cuerpos; tenemos tres meses en espera, nos dijeron que para mediados del mes de septiembre o finales ya iba a haber resultados; estamos a casi mediados de octubre y hasta ahorita no hay ninguna información.

Nos dijeron que era conforme al grupo familiar o perfiles de los familiares se fueran completando iban a ir saliendo, lo cual sabemos que eso es mentira, porque hay aquí tres compañeras que tienen los grupos y perfiles familiares completos; ya identificaron a su familiar por medio de tatuajes, prendas y no se han entregado.

Si hubiesen sido por grupos familiares el primer cuerpo que se entregó en la primera fosa se debió de haber entregado ya, cuando mucho al mes, porque ese cuerpo estaba completo, con vestimenta, tatuajes, estaba plenamente identificable. Ya sabemos que ese cuerpo que se entregó, no tiene los perfiles completos, hay otros que sí los tienen", finalizó.

También dio a conocer que el día de ayer recibió una llamada por parte de la licenciada Elizabeth Almanza Fiscal especializada en desaparición de personas en Tamaulipas, el día jueves viene a darles un informe porque ya van tres meses, ya que habían quedado muy formalmente con las familias de entregar informe en septiembre, entonces sí lo están haciendo muy tardado.acotó

Queremos enfatizar el caso de la señora Silvia, es el primer cuerpo que fue encontrado y no se ha entregado, está también el del señor Humberto también con tatuajes, grupo familiar completo y tampoco se ha entregado, entonces aquí hay una irregularidad, la fiscalía nunca va a aceptar que se están saltando protocolos, pero como les explicas a las familias, que entregaste a un cuerpo que estaba junto a otros en las fosas, que no tiene el grupo familiar completo y no estas entregando uno que estaba individual, que esta plenamente identificado y que fue el primer cuerpo que se encontró, como se explica eso.

Por último dijeron que si es necesario ir con el gobernador, lo van a hacer, es un llamado al gobernador, no es justo que siempre pasa lo mismo, si no hay una autoridad arriba que este presionando o una palanca, no se hagan las cosas, les dimos el tiempo necesario a la fiscalía.