Denuncian papás irregularidades en escuela primaria

Un grupo de padres de familia, pertenecientes a la escuela primaria "Lázaro Cárdenas", de la colonia Narciso Mendoza, se manifestó a las afueras de este plantel.

Denunciaron varias irregularidades que están sucediendo en este plantel educativo, entre lo que destacan: la falta de maestros para los grupos de 3A y 2A, falta de mantenimiento en la escuela que se encuentra en malas condiciones; hay dos salones en ruinas que están llenos de vidrios y escombro, lo cual representa un gran peligro para los niños.

Julia Rivera, madre de familia, dijo que que actualmente no hay una mesa directiva en la escuela, "Sabemos que la tesorera de la mesa directiva renunció, la que está manejando el dinero es la directora; nos hizo cambiar de uniformes hace dos años, el uniforme estrictamente se vendía en la escuela, no lo podíamos conseguir por ninguna otra parte. Cuando nos dijo ella de las ganancias del uniforme solamente de lejos nos mostró una hoja, pero nunca nos dio una rendición de cuentas real", aseveró.

Mencionó que no se ha esclarecido qué se hace o dónde está el dinero que entra a la escuela por concepto de cuotas de padres de familia ni de la cooperativa; la mesa directiva tiene un reglamento y en ninguno de esos párrafos dice que que la directora, el personal administrativo o maestros deban manipular el dinero que entra por cuotas o operaciones de los papás; ese dinero debe ir a una cuenta de la sociedad de padres de familia y es la sociedad de padres de familia quien se debe de encargar, obviamente con gestiones e intervención de la directora, pero ella no debe tocar ese dinero, lo cual no ocurre.

Piden ser escuchados por autoridades educativas para que se dé una solución a estas problemáticas que se presentan actualmente en esta escuela primaria.