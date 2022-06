Exhortan a atender mascotas

Las autoridades del Centro Antirrábico en Reynosa emitieron recomendaciones a los dueños de mascotas que revisen a sus animales para evitar el incremento de pulga y garrapatas ante la temporada de altas temperaturas.

El calor que se ha presentado en la ciudad y aun falta la canícula, generan infestación de pulgas, garrapatas o chinches.

Maricruz Prado Espinoza, responsable del Centro Antirrábico en Reynosa comentó que siempre debe estar verificando la salud de la mascota, porque muchas veces se le pone comida y se le cambia el agua, pero no se checa su pelaje porque con el calor se reproducen más rápido las pulgas.

"Todo el año hay, pero por el calor se reproduce más rápido, el animalito no nos damos cuenta y ya está infestado, hay que revisar en la parte del lomito, orejas, les podemos orientar como el perro puede estar mejor de salud", dijo.

La funcionario estatal señaló que la garrapata produce enfermedad en el can, pero también puede generar enfermedades a los dueños.

"Produce enfermedad en el humano, ya llega un momento en que van a gastar más, porque ya tienen infestado todo, el animalito, la casa, las bardas y después les tienen que hacer exámenes a los animalitos para ver, porque ya no come o come y no engorda, puede ocasionar hasta la muerte", recalcó.

Prado Espinoza explicó que además el calor el perro se estresa por el calor, sobe todo amarrados a la intemperie o comezón por las pulgas o garrapatas.

"Le agregamos todo eso, si se sueltan o van y muerden a una persona o a un perro y los matan, tratar de que tenga buenas condiciones de salud, en sombra", recalcó.

