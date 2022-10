Instalan consejo 2030

En el evento participaron funcionarios de cuatro dependencias del Gobierno de Tamaulipas, las cuales están relacionadas con el proyecto que se contempla implementar en esta ciudad fronteriza para impulsar el desarrollo.

El alcalde es consejero presidente del organismo, y dijo: "El compromiso de garantizar las mismas oportunidades para todos, y hoy al consolidar la instalación de este Consejo, damos inicio a una etapa que llevará a Reynosa a ser una ciudad sustentable, sostenible y también incluyente".

ASISTENTES

Asistieron, entre otros a la Primera Sesión de este Consejo de la Agenda 2030 efectuada este miércoles, José Ramón Silva Arizabalo, titular de la Comisión de Energía de Tamaulipas, representante del gobernador Américo Villarreal Anaya.

También asistió el Dr. Hugo Isaak Zepeda, coordinador internacional general urbano de la Secretaría de Relaciones Exteriores, representante del canciller Marcelo Ebrard Casaubon; el subsecretario de Gobierno, Tomás Gloria Requena, representante de Héctor Joel Villegas González, secretario del Gobierno de Tamaulipas.

SU VISIÓN

En la Instalación del Consejo, el alcalde Carlos Víctor Peña Ortiz expuso su visión de las cosas, exhortando a los empresarios a sumarse a su proyecto político.

Este miércoles se realizó la primera sesión del referido consejo, mismo en el que se fijaron objetivos para mejorar la calidad de vida de los habitantes de Reynosa.

En un lenguaje coloquial dijo a quienes acudieron que están en la primera línea de responsabilidad de que exista "gente jodida" en la ciudad, e incluso, admitió que para mejorar sus condiciones de vida preferiría no tener que recurrir al sector empresarial.

Ante el panorama actual, expresó: "Para hacer un cambio yo necesito de todos ustedes; qué más quisiera yo, no necesitarlos, pero ésta es la realidad... No podemos seguir teniendo una ciudad con gente jodida, para acabar pronto", dijo.

"Los más culpables de que estemos como estemos somos los de esta habitación, y me incluyo...Todos los días nos estamos enfrentando a intereses bien cabrones, muchos que se protegen en esta habitación", dijo, como parte de su discurso.

El edil también señaló: "No critiquen por criticar, razonen, díganme por qué está mal. Ustedes ya me conocen, si a mí no me dicen las cosas como son, me mienten o salen con alguna jalada, ustedes saben perfectamente que voy a responder", advirtió.

SORPRENDIDOS

Este mensaje provocó el asombro de los empresarios que participaron en la convocatoria y donde se fijaron al menos 17 puntos de acuerdo para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos locales.