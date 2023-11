Haremos un gobierno inclusivo: Xóchitl Gálvez visita Reynosa

Al presidir un encuentro con ciudadanos, simpatizantes y estructura de los partidos que integran la coalición "Fuerza y Corazón por México" PRI-PAN y PRD, Xóchitl Gálvez, precandidata a la presidencia de México, se comprometió a impulsar un gobierno incluyente, en donde todos los mexicanos sean representados sin discriminación ni acoso por diferir en las ideas.

EVENTO

El evento lució lleno a su capacidad, la precandidata anunció que en breve promoverá la creación de asociaciones y grupos, en donde las mujeres, jóvenes, adultos mayores y los mexicanos se sientan representados y escuchados.

"Hoy hacemos un diagnóstico de lo que le hace falta a México, en donde el actual gobierno ha fallado y que demanda de atención en salud, seguridad, agua, campo, industria, empleos, que ha sido de ausencia de resultados.

Por eso vamos a impulsar una propuesta de gobierno incluyente, en donde todos sean representados y tomados en cuenta".

Acompañada de los dirigentes de los tres partidos políticos que comparten la coalición "Fuerza y Corazón por México" que sustituyó al Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez convocó a los reynosenses y tamaulipecos a no dejarse intimidar y engañar.

"Los programas sociales no van a desaparecer, como les han venido mintiendo, no sólo continuarán, si no que verdaderamente nos vamos a ocupar que realmente ese apoyo les alcance para vivir de forma digna", asentó.