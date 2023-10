El cáncer no la vence: Zenia es una guerrera

El Mañana / Staff

Tocó la campana el 28 de julio de este 2023. Zenia Suárez Acosta es una guerrera que venció el cáncer de mama y pide a las mujeres dejar el miedo a un lado y cuidar de la salud.

Fue el 28 de julio del 2018 cuando tras una operación en el seno para sacar sangre por un golpe es que le detectaron cáncer en etapa dos; era agresivo.

Zenia se había realizado su mastografía meses atrás y todo había salido bien, por lo que quedó en shock cuando su médico le dio la noticia, no podría creerlo y tardó en asimilarlo.

"Fue una sorpresa el haberme dado cuenta de que tenía cáncer; el proceso fue un poquito diferente porque yo tenía un moretón por un golpe que me había dado; entramos a la operación, habíamos dicho que era para dos horas aproximadamente y la sorpresa fue que, en lugar de dos horas fueron cuatro o cinco, aproximadamente y que debajo de ese moretón había un cáncer de 4 centímetros; fue una sorpresa como bomba, no podía creer porque también me había hecho mis estudios periódicamente cada año, pero eso fue un cáncer que era agresivo", dijo a El Mañana de Reynosa.

Y agregó:"¿Qué me está pasando?, no lo puedes creer, te puede dar en cualquier momento porque bien dicen que es una enfermedad silenciosa, no te das cuenta; afortunadamente cuando lo detectas a tiempo es una oportunidad de vida".

Zenia estaba negada a tomar su tratamiento, pero su doctor la convenció y al final el resultado fue negativo, no tenía ganglios dañados y no tenía metástasis.

"El doctor me dijo: tú traes un perro rabioso dentro de tu cuerpo, ahorita está dormido, pero el día que despierte va a tirar la patada. Cuando te des cuenta de que despertó ese perro, no regreses conmigo, porque yo ya no te voy a atender; el procedimiento es ahorita, para poderte sanar. Si quieres sanar el procedimiento es éste", contó.

Zenia es derechohabiente del IMSS y llevó todo su procedimiento en la institución de salud pública, donde logró hacer una familia con las demás pacientes de cáncer.

QUE TENGAN VALOR

Al ser parte de las estadísticas del cáncer de mama, reconoce que a las mujeres les falta cuidarse, acudir al médico cada año, porque aún le tienen miedo a la enfermedad.

"Negada, no, pero sí asustada, porque es un proceso que dices cáncer, me voy a morir, porque es un proceso que no sabes cómo te va a tocar, pero conforme yo he visto la situación o las experiencias he aprendido que el cáncer no es la palabra muerte, ahorita lo veo desde este punto de vista y se los exhorto, cáncer para mí es una oportunidad de vida, siempre y cuando te lo detectes a tiempo", dijo.

Y agregó: "Sé que es una palabra muy difícil y que todo mundo tenemos miedo porque no sabemos cómo nos va a tocar, pero si tú te exploras, te checas y lo puedes detectar a tiempo, te lo puedo asegurar que un 90-95 por ciento vas a sanar, porque el cáncer es curable", recalcó.

Zenia es una guerrera que no se dejó vencer por el miedo y dio la batalla contra la enfermedad y pide a las mujeres que hay que tener el valor suficiente para atender la salud.

"Es mucho el miedo que nos puede dar para podernos checar, porque no sabemos qué nos van a decir, pero va a dar más miedo que te los detectes ya avanzado en una etapa tardía; tengan el valor suficiente para poderse hacer los estudios, porque es una oportunidad de vida", finalizó.