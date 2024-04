Entrevista | Por la seguridad de las familias: Rigo Ramos

Rigoberto Ramos Ordóñez, candidato a la Presidencia Municipal de Reynosa por Movimiento Ciudadano, ofrece regresar la Policía de Proximidad y capacitar a elementos para que los ciudadanos tengan el control para fortalecer la seguridad en la ciudad, además de la construcción de un hospital para atender la salud de las familias, y pide mayor control en el tema migratorio, que aqueja a la frontera.

El candidato acudió a las instalaciones de El Mañana de Reynosa ante invitación del director general, Hildebrando Deándar Ayala, donde habló de diversos temas importantes para la ciudad. Durante esta campaña electoral, El Mañana de Reynosa realiza una serie de entrevistas a los candidatos de los diferentes partidos políticos para que los ciudadanos conozcan sus perfiles y propuestas.

-Un tema muy importante, la inseguridad; ¿la propuesta en específico en la que va a trabajar?

"Es el segundo eje rector el tema de la seguridad, los delitos del fuero común. Hoy, Reynosa ocupa el número uno en robo de vehículos; ha ido al alza el robo a casa-habitación, han ido al alza los asaltos a comercios. El gran problema es que nadie hace absolutamente nada, cuando es una estrategia fallida el tema de seguridad a nivel federal; yo creo que es momento que regresemos a la Policía de Proximidad. Tenemos un programa muy completo donde nosotros vamos a preparar, capacitar a los policías y que los mismos ciudadanos tengan el control de la subdelegación, porque tiene que seleccionar una comunidad de 10 gentes; ese grupo que va a ser policías para que sea del mismo sector, porque si viene otro personaje de otro sector no va a conocer ni siquiera a los colonos o la gente que vive ahí, y eso le va a generar un problema, porque la persona detiene o roba y se va y no sabe quién es; y recordemos que la gente en la colonia sabe quién es el que toma, sabe quién es el que roba, sabe quién es el que hace desmanes", dijo.

"Entonces, ellos mismos se van a encargar de decir: ´ah, pasó un robo a casa-habitación; ah, es Juan, tráetelo; ah, es Pedro, tráetelo. Ellos ya los conocen, y a apoyar, y nosotros a capacitarlos, pero también darle ese beneficio, darle un sueldo bien pagado; darle, también, una garantía en caso de un deceso o algún algún problema mayor, ¿por qué? porque no es posible que hoy por hoy un funcionario que no arriesga la vida, que no hace absolutamente nada gana más que un personaje que está arriesgando la vida día con día".

-Otro tema importante, Rigo, es el de la migración; desde hace muchos años hemos tenido la llegada de personas de otros países que van rumbo al sueño americano, ¿hay un plan específico para ese sector?

"Es un gran problema, porque ahorita ya se vuelve insalubre; hay temas de salud pública que van a ser diferentes, hay temas de higiene que se están dando en el primer cuadro con este tipo de personajes y, tercero, no pueden andar a la deriva tampoco; no digo que se van a encarcelar, pero se debe tener un control sobre las personas. Tiene que haber ´aquí está un número, un registro; usted se va a las 6 de la tarde y regresa a las 8 de la noche´; tienes que tener un control, pero no hay un control sobre las personas, y en ese sentido se está generando un gran problema, y el problema es que se siguen inflando los servicios de Reynosa y no estamos preparados para recibir a todo ese tipo de personajes y sí estamos sacrificando a los que viven aquí, que pagan impuestos; de aquí consumen, y nos está generando un caos. Yo creo que tenemos que ser muy responsables y decir cómo pudiéramos tener un control sobre ellos, hablar con el Gobierno federal y decirle: ¿sabes qué?, no podemos estar recibiendo a diestra y siniestra, no estamos preparados", dijo.

Sobre todo, se supone que la migración debe tener un control, es el encargado de este tema migratorio y no se tiene un control en específico de los que llegan ni de los que se van.

El problema es que no hay números, no hay datos, no sabemos cuántos llegan, no sabemos cuántos se van, cuántos se detienen, cuántos inmigran, en qué condiciones están, tienen alimento, no tienen alimento, o sea, llegaron como ´Juan por su casa´ y las autoridades estatal, federal, municipal no han hecho absolutamente nada, al contrario, ´ahí se quedan y ahí déjalos´; entonces, no puede funcionar de esa manera, yo creo que hay que ser responsables y ver cómo vas a ayudarles. Entiendo que ellos tienen un tema de pasar a Estados Unidos, pero yo también entiendo que no todos los que vienen pudieran ser buenos ¿sí? y tal vez pase. Aparte del disparo que hay en asaltos, el disparo que hay en temas de salud, el disparo que hay en los índices delictivos, no sabemos por qué nadie dice exactamente en qué condiciones están".

-Un tema importante, hace unos días, acerca de ¿construir un hospital?

"Hemos visto que hoy el Gobierno federal tiene en total abandono el tema de la salud, ¿por qué lo decimos? porque estos más de 1500 días que hemos estado en las colonias, que hemos recorrido las más de 540 colonias en Reynosa, nos dice la gente ´sí, efectivamente, estamos recibiendo más dinero, pero ese dinero ya no alcanza para medicamentos´; van a los hospitales, no hay cirugía, no hay atenciones, entonces, ni mucho menos médicos. ¿Qué hizo el Gobierno federal?, dijo: ´sabes que te pago y ya no es responsabilidad mía; ya con eso que te estoy dando ya es tu bronca´; entonces, centralizó hoy con los nuevos convenios, quitó el Insabi, jala todo el recurso, menos va a haber; entonces, la gente está despertando y dice: ´oye, ¿qué hago con lo que me dan?, no me alcanza´; entonces, si era para sí la finalidad, mejor se lo gasta en comida, mejor se lo gasta en renta, porque no hay dinero que te alcance. En ese sentido, nosotros dijimos ´vamos a desarrollar un programa de salud´ y hay que decirlo, entonces decidimos construir este hospital con dinero y recursos del municipio que hay y vamos a entrarle a tener cuatro quirófanos, 27 camas, temas especializados en nutrición y diferentes rubros".

¿El mensaje que quiera dar a los ciudadanos?

"Decirles a los ciudadanos de Reynosa que es un momento muy importante, que tienen una gran posibilidad y una gran oportunidad el 2 de junio; quedarte con los políticos que se han robado el dinero de Reynosa, donde ya gobernó el PAN, ya gobernó el PRI, ya gobernó Morena, ahora tienen la oportunidad de entrarle con un empresario que invierte en Reynosa y que queremos construir, de la mano de ustedes, un nuevo Reynosa. Ustedes se preguntarán: ¿por qué Rigo Ramos es la diferencia de esos políticos?, y es que nosotros generamos más de 2000 empleos. Yo no vivo de la política, lo demostré con hechos desde hace cinco años, doné mi sueldo a los más necesitados, que eran 100 mil pesos, y lo vamos a hacer nuevamente cuando sea alcalde y vamos a meter una iniciativa de ley donde el puesto y la posición del presidente municipal sea honorífica, no haya salario, a ver si es cierto que quieren a Reynosa", dijo el candidato.