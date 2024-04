Tornados dejan daños en Oklahoma, EU

CIUDAD DE MÉXICO.- El Departamento de Manejo de Emergencias de Oklahoma informó que hasta la noche del sábado se han detectado daños en varios condados, tras el paso de tornados. De acuerdo con las autoridades, también se cancelaron festivales de músicas y bailes de graduación.

El Servicio Meteorológico Nacional de Norman también emitió una advertencia de tornado para los condados de Comanche, Cotton y Stephens en el suroeste de Oklahoma. La trayectoria de la tormenta incluye las ciudades de Walters y Duncan.

De acuerdo con The Oklahoman, "en el condado de Garfield, dos casas cerca de Hillsdale resultaron dañadas; numerosos árboles resultaron dañados o derribados en el condado de Grant; el Manejo de Emergencias del Condado de Kay informó que tres o cuatro estructuras resultaron dañadas, con postes de electricidad y árboles caídos. Según los informes, la tormenta también provocó dos accidentes de vehículos, y el Manejo de Emergencias del Condado de Payne informó daños a árboles y dependencias cerca de Lone Chimney".

El Servicio Meteorológico Nacional de Norman añadió que "hay dos tornados cruzando la autopista 9 entre Goldsby y Blanchard. Si está bajo advertencia, NO espere a ver venir un tornado".

El Servicio Meteorológico Nacional publicó en línea que se formarán tormentas severas a lo largo de la Interestatal 44 durante las próximas horas. Una gran tormenta ya cruzó hacia Oklahoma desde Texas y se mueve hacia el noreste, hacia las áreas de Lawton y Duncan.

De acuerdo con el servicio, "los residentes también deberían esperar fuertes vientos y granizo con tormentas eléctricas".

The Oklahoman detalló que "los organizadores del Norman Music Festival y el Festival of the Arts cancelaron los eventos respectivos. Muchos de los bailes de graduación de las escuelas secundarias de la zona también fueron cancelados antes del mal tiempo".

El Servicio Meteorológico Nacional añadió que "continuarán las tormentas severas y los tornados seguirán siendo una amenaza para el área metropolitana de Oklahoma City durante las horas de la tarde".

El servicio extendió una alerta de tornado para el centro y partes del este de Oklahoma hasta las 3 am

También, una peligrosa tormenta ha dejado a más de mil clientes de servicios públicos sin electricidad en Lawton, según el mapa de cortes de la Compañía de Servicios Públicos de Oklahoma.

Mientras, residentes comenzaron el sábado a revisar los escombros dejados por un tornado que azotó el área suburbana de Omaha, Nebraska, demoliendo casas y negocios cuando se desplazaba por varios kilómetros hacia tierras de cultivo y fraccionamientos, antes de golpear una ciudad de Iowa.