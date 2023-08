Es deficiente calidad de empresa telefónica

El Mañana / Staff.- Aunque hay mucha competencia en Reynosa con otras líneas telefónicas y de internet, hay un gran número de personas que ha contratado Total Play pero, a decir de usuarios, la calidad es deficiente.

A CADA RATO SE VA

"No hay buena señal, se va a cada rato el internet y no podemos mi familia y yo comunicarnos", dijo una afectada, quien hace un par de meses contrató el servicio de dicha empresa.

A decir de su vecino, en la colonia Jarachina Norte, el sistema se cae a cada rato, no hay señal y como trabaja en los tianguis supone que es porque está dentro de su local, pero al salir aún así sigue sin poderse conectar.

"Es un fiasco", señaló molesto, por lo que pide que la empresa Total Play se haga cargo del desperfecto y atienda las quejas, porque el número al que llaman para quejarse ni contestan.

De no atenderlo dará de baja el servicio, pues dijo que está "Gastando en algo que no funciona y no están los tiempos para tirar el dinero a la basura".