Buscan mascotas nuevos hogares

El Centro Antirrábico invita a adoptar mascotas y la responsabilidad hacia los animales es no abandonarlos.

El Mañana / Staff

Perros y gatos que fueron abandonados ahora buscan un hogar, amor y cariño, una familia que realmente se haga responsable.

Maricruz Prado Espinoza, responsable del Centro Antirrábico Reynosa, destacó la importancia de la adopción de mascotas y la responsabilidad hacia los animales.

"Tenemos gatitos y perritos en adopción, incluyendo cachorros; las personas pueden venir aquí a conocerlos y se van a enamorar de uno", mencionó Prado Espinoza.

El Centro Antirrábico de Reynosa está comprometido a encontrar hogares adecuados para las mascotas que rescata.

"Platicamos con las personas sobre los requisitos de adopción, qué animalito puede encajar por el tamaño de su patio, si tienen niños, y otros factores. Invitamos a todos a venir aquí a adoptar", explicó.

Actualmente, el centro tiene alrededor de 25 cachorros disponibles para adopción, mascotas que buscan amor.

Además de promover la adopción, Prado Espinoza hizo un llamado a la comunidad sobre la importancia de no abandonar a sus mascotas.

"No abandonen a sus mascotas; si se cambian de casa, no los dejen, a donde quiera que vayan llévenlos con ustedes, si ya no pueden con la mascota, busquen a alguien que sí la pueda cuidar, porque hay ahorita mucho abandono", afirmó.

Las personas interesadas en adoptar pueden visitar el centro y conocer a las mascotas disponibles. El Centro Antirrábico se encuentra en la colonia Rodríguez, en la calle San Luis Potosí número 1610.