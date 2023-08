´Siempre tuve la mirada, hacia donde quería llegar´: María García Luna habla del arte de escribir

Escritora mexicana, radicada en Monterrey, autora de cuatro libros Memorias del más allá, para vivir en el más acá, Frutario, Cuentos de amor y desamor y su más reciente obra el Olor de las orquídeas, publicada por la editorial HaperCollins Publishers. Narra la vida de dos parejas en diferentes épocas y diferentes lugares, son cinco personajes que a través de su propia perspectiva, de su propia voz cuentan su historia que tienen a través de un peculiar vestido de novia, hay aventura, romance, los personajes son peruanos y la historia se desarrolla en Lima, Paris principalmente, esta novela habla del amor universal, del amor a la naturaleza.

Mariana García Luna radicada unos años en esta ciudad fronteriza en donde tuvo la oportunidad de cursar parte de sus estudios en la niñez y parte de la adolescencia, guarda gratos recuerdos, de esta época de los 12 a los 19 años vivió en esta ciudad, ¨para mí fue todo un reto descubrir mi vocación, al principio era como un hobbie, hasta que me decidí y agarre el toro por los cuernos y me fui a preparar entré a la SOGEM, en Querétaro, posteriormente me fui Barcelona también a prepararme allá, entonces me lo tome muy en serio", nos comenta.

El Olor de las orquídeas será presentado en esta ciudad el próximo viernes en el Teatro experimental del Parque Cultural Reynosa, en donde la acompañarán y presentarán su obra, la también autora y artista plástica Graciela Ramos Domínguez, así como la Ccomunicadora María Luisa Guerrero, quienes fueron pieza fundamental en sus inicios, por lo que considera será una plática emotiva evocando bonitos recuerdos,

¿Cuéntanos que ha significado este libro para ti El Olor de las Orquídeas?

La primera vez que yo lo vi, no podía creer que en mis manos tuviera 20 años de vida, y esta historia me costo mas o menos, desde el momento que surge la idea, hasta el momento de la publicación, pasaron 20 años, imagínate lo que yo sentí cuando lo vi, además esta precioso la portada, no es porque sea mío, pero la edición del libro, la portada, la editorial la verdad es que le pusieron muchas ganas para hacer un trabajo tan bonito como ellos mismos me decían para honrar tu trabajo y precisamente los 20 años que tomó hacer, construir esta historia¨. ¨Esta historia si la construí yo, pero ella y yo nos contruímos paralelamente, imagínate que no pasan en esos 20 años¨.

Nos cuenta que este libro lo terminó de escribir en 2015 y fue en 2022, cuando se publicó, en esos años yo creía que no iba a pasar nunca, aunque tenía la confianza y la certeza que si, porque yo cuando tomé la decisión de que quiero ser escritora profesional yo le tiraba al 100 y yo sabía hacia donde quería ir, estaba muy enfocada y así sigo, nos comentó que recibió apoyo del estado de Nuevo León, junto con las empresas que se llama la Ley del Estímulo Fiscal a la creación Artística, que solamente Nuevo León Otorga, lo recibí para poder terminar de escribir esta Novela, después encontrar una agente literaria, hasta llegar a la editorial Collins.

¿En qué momento de tu carrera te consideras que estas?

Siento que me falta mucho por hacer, el tiempo es muy curioso, es muy raro, como dice solamente existe un tiempo que es el presente, han pasado mucho años, pero es como si no hubieran pasado también entonces si ya tengo, este es mi cuarto libro publicado, cuando publiqué los dos primeros, yo empecé como escritora independiente, todo me costó mucho, llegar a editoriales y empecé así con un grupo de escritores en Monterrey.

Soy cofundadora de un movimiento que se llama escritores independientes capítulo Monterrey, pero siempre tuve la mirada y el enfoque, de hacia donde quiero llegar, entonces empecé así, fué una gran escuela y poder tener visibilidad y poder llegar a lectores.

Y todo inició porque queríamos poner un stand en la FIL de Monterrey, pero eso escaló eso creció, hicimos unidad, hicimos movimiento, creamos lectores y eso también nos empujó a salir, llegamos a una comunidad muy grande de youtubers.

Se empezó a hablar mucho de una compañera y yo, porque nos movimos mucho, entonces pudimos ir a todas las ferias, FIL de Guadalajara, ahí nos presentamos como independientes, con bastante éxito dentro de lo que todavía era ser independientes.