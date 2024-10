Pide Edgar Melhem Salinas mayor presupuesto para productores del campo

El Mañana / Staff.- El exdiputado local, Edgar Melhem Salinas, expresó la urgencia de continuar con los programas de apoyo al campo, enfatizando la necesidad de que los productores agrícolas cuenten con ingresos garantizados para sus cosechas.

Durante una reciente declaración, Melhem Salinas subrayó que, aunque se han autorizado ciertos apoyos, estos son lamentablemente insuficientes para atender las necesidades del sector agrícola.

"Indudablemente, el tema ahorita es aprovechar los apoyos que se autorizaron, sin embargo, es crucial hacer un llamado al nuevo gobierno federal y a los diputados federales para que se etiqueten nuevamente los programas que han demostrado ser exitosos en el pasado", afirmó Melhem, quien ha sido un defensor constante de los intereses del sector agrícola.

El ex legislador también abordó la importancia de revisar los programas existentes. "Estoy de acuerdo en que se desechen los programas que no han funcionado, pero también es fundamental rescatar y etiquetar en el presupuesto de egresos de la federación para el año 2025 los recursos suficientes para la agricultura por contrato", indicó. Esta modalidad permitiría que los productores tengan un ingreso asegurado por todas las cosechas que siembran, lo que les brindaría una mayor estabilidad económica.

Melhem destacó que prever estos recursos desde el presupuesto es esencial para que los agricultores puedan planificar adecuadamente sus cultivos. "Lograr una cosecha a precios justos es fundamental, y eso se puede conseguir si se tiene un respaldo sólido desde el principio", comentó.

Además, el ex diputado recalcó las implicaciones que podría tener la falta de apoyo en el sector. "De no preverlo, los productores no estarían protegidos. La agricultura es una actividad que depende de muchos factores, y si no se garantiza un ingreso, muchos productores pueden verse en situaciones de vulnerabilidad económica", advirtió.

A medida que el nuevo gobierno federal se instala, Melhem espera que se escuche su llamado y que se tomen las medidas necesarias para fortalecer el sector agrícola, que es vital para la economía y la seguridad alimentaria del país. Con un enfoque en la planificación y la asignación adecuada de recursos, el ex legislador confía en que se pueden crear las condiciones para que los productores agrícolas prosperen y tengan un futuro más seguro y estable.