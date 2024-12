Disminuye migración en Reynosa

Por: Nubia Rivera Juárez

Diciembre 19, 2024 -

Actualmente, la presencia de migrantes en Tamaulipas se ha reducido significativamente, ya que se cuenta con menos de 2 mil migrantes en tránsito, de los cuales, aproximadamente 900 se encuentran en Reynosa. Estos migrantes están distribuidos en los siete albergues en la frontera, con los que el gobierno estatal tiene convenio.

Juan José Rodríguez Alvarado, Director general del Instituto Tamaulipeco para los migrantes.

Juan José Rodríguez Alvarado, director general del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes, comentó que, a pesar de la reducción en el número de migrantes, el gobierno de Tamaulipas se mantiene en constante coordinación con las instituciones encargadas de atender este tema.

"Estamos atentos a todos los escenarios y trabajando de manera articulada con diversas dependencias estatales, como los sectores de educación, salud, trabajo y seguridad, para asegurar que los migrantes tengan una estancia digna mientras se encuentran en nuestro estado", expresó.

Buscarían rutas peligrosas.

Ante el temor de que desaparezca la estrategia implementada por Estados Unidos a través de la aplicación CBP ONE, explicó que no hay indicios de un cierre fronterizo o cambios inmediatos, y que las políticas antiinmigrantes en el país vecino incrementan los riesgos para los migrantes, obligándolos a buscar rutas más peligrosas para cruzar la frontera.

En caso de que desaparezca esta estrategia, implementada por el vecino país, de la aplicación CBP ONE, existen los esquemas tradicionales que siempre han habido; de igual manera, hay que estar muy atentos.

"En caso de que desaparezca esta estrategia implementada por el vecino país de la aplicación CBP ONE, existen los esquemas tradicionales que siempre han habido y que tienen, y que de alguna manera se tendrá que acudir a ellos, como cuando se terminó el título 42 y empezó a regir el título 8; de igual manera hay que estar muy atentos. Como les decía, son escenarios, no tenemos nosotros algún antecedente de que se esté cerrando en este momento alguna frontera; sin embargo, todos sabemos que son políticas antiinmigrantes que no abonan a los flujos migratorios", dijo.

Monitorean trayectoria de una nueva caravana

Por otro lado, destacó que durante todo el año no se ha registrado el ingreso de caravanas migrantes al estado, pero las autoridades mantienen un monitoreo constante de los movimientos migratorios, como el caso reciente de una formada en Tapachula; además, se ha fortalecido la coordinación con 10 entidades de mayor incidencia de repatriación para facilitar el retorno de connacionales a sus puntos de origen, considerando que sólo el 10 por ciento de los repatriados son tamaulipecos.

"Estamos muy atentos, hasta ahorita le damos seguimiento; se acaba de formar un caravana en Tapachula. Vamos a estar muy atentos, le damos seguimiento, sin embargo, quiero decirles que en todo lo que va del año no se ha recibido una caravana en nuestro estado de Tamaulipas. Estamos expectantes, atentos a los escenarios que se puedan dar. Tamaulipas tiene la capacidad de recibir a nuestros connacionales, hay que tomar en cuenta que solamente el 10% son tamaulipecos, el resto pertenece a otras entidades".

El director también reiteró el compromiso del gobierno estatal de actuar ante cualquier denuncia de abuso o ilícito relacionado con la población migrante.

Rodríguez Alvarado aseguró que Tamaulipas cuenta con la capacidad para atender a la población migrante que transita por el estado.

"Estamos nosotros muy preparados, está todo el gobierno del estado de Tamaulipas por instrucciones del gobernador, trabajando de manera coordinada, estamos muy atentos a las denuncias en cuanto tenemos noticia de algún abuso de alguna situación de ilicitud bueno pues la instancia que es la fiscalía la propia secretaría de seguridad pública, actuarán en consecuencia".