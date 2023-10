Conmemoran el Día Mundial contra cáncer

El Mañana / Staff

Con una caminata y una feria de la salud, la clínica del ISSSTE Reynosa conmemoró el Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer de Mama.

La caminata se realizó por varias calles hasta llegar a la plaza Niños Héroes y regresó a la explanada de la clínica, posterior se llevó la feria de la salud con stand con información.

Juan Héctor Briseño González, director de la clínica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) comentó a El Mañana que es importante que las mujeres se auto exploren y si detectan alguna tumoración, que se examinen y si se encuentra algo sospechoso o malignidad se le ofrece el tratamiento.

"Se están ofreciendo mamografías en el departamento de Rayos X, es en general incluso para no derechohabientes, con la detección es el primer paso, después se envía un especialista y el oncólogo ya decidirá cuál es el tratamiento de acuerdo a la estadía en que se encuentra y la idea es que sea lo más oportuno posible", dijo.

Explicó que la campaña de mastografías también va dirigida a los hombres porque también se registran casos de la enfermedad, aunque es menor la incidencia.

"De hecho en menor porcentaje, pero también se da el cáncer de mama en hombres, cualquiera que se autoexplore y detecté una tumoración, para eso es esta campaña, para hacer una detección oportuna, básicamente es detectar a tiempo", expresó.

El director de la clínica del ISSSTE reconoció que los casos de cáncer de mama van en aumento, pero se debe a que se realizan cada vez más campañas de detección.

"Conforme se amplíe la campaña de exploración y de diagnóstico, va a haber un aumento porque muchos llegan ya a una estadía avanzada donde ya no hay mucho que ofrecerles y eso lamentablemente es lo que no queremos que ocurra, que no existan más muertes por cáncer de mama", recalcó.

El ISSSTE ofrece mastografías de lunes a viernes, de 8:00 a 12:00 del día para la comunidad en general.

... Y en el Materno

El Hospital Materno-Infantil de Reynosa realizó caminata, pláticas y colocó stands donde dieron información preventiva sobre el cáncer de mama.

Como parte de las actividades de este día donde se conmemora el Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer de Mama, el personal médico y de enfermería participaron con módulos de snacks e información.

De la misma forma se formó el listón rosa humano y una marcha, para hacer conciencia y que cada vez más mujeres se realicen la exploración y mastografía.

En el evento estuvieron presentes el director del Hospital, Eduardo López Torres, representantes de universidades, clubes, así como integrantes de la Escuela de Enfermería José Ángel Cadena y Cadena y diversas dependencias.

El objetivo del Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer de mama, tiene el objetivo de sensibilizar a más mujeres para que se chequen cada año y puedan detectar a tiempo la enfermedad.

El Hospital Materno-Infantil también hizo caminata.