La mejor opción para el bebé

El Mañana / Staff.- "No me doy por vencida, que den leche materna, es la mejor opción para un recién nacido, prematuro", dijo Nora Iris García, quien hace más de 20 días dio a luz a la bebé, Ana Julia quien nació prematura, pero que ha estado avanzando en su salud y recibiendo leche materna.

El pasado 12 de julio nació, pesando 950 gramos, luego bajó a 750 gramos; actualmente se encuentra estable dentro de su gravedad ya que es prematura, y ha subido a 810 gramos.

CONFIANZA

Nora da todo a la confianza a la leche materna, sobre todo en los momentos que vive su hija que se encuentra internada, pero a diario extrae su leche para que pueda recibir los nutrientes necesarios.

"Si he batallado, pero también es el estrés que estoy viviendo ahorita, pero aquí sigo, me ha salido poquita, pero no me doy por vencida, es de vital importancia que nosotros le brindemos ya sea poquita cantidad o mucha para que ellos sigan adelante con su desarrollo", expresó.

Todos los días acude a la extracción de leche y tarda entre 15 a 20 minutos más o menos en el Hospital Materno-Infantil, donde también le han dado capacitación sobre la lactancia materna.