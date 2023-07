Desaparece oficina ´fantasma´ de apoyo

El Mañana/ Staff

Presunta oficina de asesoría y consultoría migratoria, que solicitaba información a migrantes extranjeros mediante formularios, desapareció en minutos, dejando a este sector de la población con muchas dudas.

Al poco tiempo de abrir sus puertas, esta oficina "fantasma" decidió quitar la lona de la oficina que rentó en el edificio ubicado frente a la plaza principal Miguel Hidalgo, a un costado prácticamente del Palacio Municipal, cuando una aglomeración de migrantes se encontraba en la parte exterior llenando los mencionados formularios, los cuales solicitaban información personal, así como los motivos para pedir asilo en los Estados Unidos.

Tras la aparición de esta oficina de asesoría migratoria, Fortino López Balcázar, presidente de la Asociación Internacional de Derechos Humanos, exhortó a la población migrante a no dejarse engañar por este tipo de presuntas oficinas de apoyo, para evitar algún tipo de fraude.

"El único proceso para solicitar una cita par ingresar a Estados Unidos es por la aplicación CBP One, no existe otra manera, que no se dejen engañar", comentó.

Ante el lento proceso para solicitar el asilo por medio de la mencionada aplicación, López Balcázar exhortó a la población migrante a ser pacientes y no caer en la desesperación.