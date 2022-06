Debe dar la cara el edil: Diputada

{"quote":"Por tranquilidad y respeto a los reynosenses que lo eligieron con su voto para el cargo de presidente municipal, debe regresar cuanto antes y enfrentar estas acusaciones que pesan en su contra de un proceso iniciado por uno de sus empleados y responder a los reynosenses con la verdad* Myrna Flores Cantú, diputada local panista"}

En entrevista, la legisladora local atajó algunos de los dichos de Peña Ortiz a través de sus videos difundidos en redes sociales y precisa: "La orden de aprehensión se la obsequió un Juez de Control, no es obsequio del gobernador, como lo afirmó falsamente, tendiendo cortinas de humo sobre su situación jurídica", agregó.

"Además, refiere nunca haber tenido acceso a la carpeta de investigación en su contra, entonces si como afirma que jamás tuvo conocimiento, ¿cómo es que tramitó 12 recursos de amparo y porqué razón a los diversos citatorios a los cuales fue convocado, no se presentó?, expresó.

Flores Cantú evocó lo ocurrido en el caso del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, quien hace un año enfrentó una embestida política en su contra, iniciándose y votándose un proceso de desafuero en su contra en la Cámara de Diputados.

Hubo varias denuncias, procesos iniciados por presuntos delitos y el mandatario estatal acudió ante la Fiscalía General de la República para conocer los expedientes presuntos en su contra, dijo.

Exhibe fiscal al alcalde

"A lo que voy es que el gobernador a diferencia del alcalde de Reynosa, jamás se ausentó del cargo público, no tramitó licencias ni huyó al extranjero; aquí ha enfrentado a quienes sin fundamento ni pruebas lo han señalado, en cambio Carlos Peña Ortiz, hace más de una semana tramitó una licencia y sabemos que se encuentra en Estados Unidos, entonces no se vale estar sembrando cortinas de humo y engañar a los ciudadanos", dijo.

"Por tranquilidad y respeto a los reynosenses que lo eligieron con su voto para el cargo de presidente municipal, debe regresar cuanto antes y enfrentar estas acusaciones que pesan en su contra de un proceso iniciado por uno de sus empleados y responder a los reynosenses con la verdad.

"Eso es lo que debe hacer y no estar emitiendo juicios en las redes sociales, declarándose como perseguido político y amenazado, cuando no ha respondido si fue beneficiario de recursos de procedencia ilícita, eso debe responder y aclararlo y no victimizarse más", asentó Myrna Flores.