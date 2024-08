Acuden conductores a curso de manejo

Más de 700 personas han tomado el curso "Condúcete Bien" que es impartido por Seguridad Pública, esto derivado de los operativos que se han venido realizando en diferentes puntos de la ciudad.

Geovanni Barrios Moreno, secretario de Seguridad Pública, señaló que tan sólo en los dos primeros operativos que han implementado a más de 650 automovilistas que fueron sorprendidos sin usar el cinturón de seguridad, fueron invitados a tomar este curso.

Al salir, la mayoría de quienes han tomado el curso, el cual dura menos de una hora, han entendido el por qué un click puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte ya que un 90 por ciento de los decesos son derivados de no usar el cinturón de seguridad.

"En un segundo la vida puede cambiar no sólo para quien conduce, sino hasta para la familia" señaló Barrios Moreno "Aún más si es el proveedor de la familia cambia radicalmente la vida" aseveró el funcionario.

Uno de los ejemplos más próximos es el accidente ocurrido en el bulevar Del Maestro, a la altura de la calle Fuente de Diana, donde un joven que regresaba de pasar la noche tomando se impactó a gran velocidad contra un vehículo en el que un jefe de familia salía a su trabajo y el cual resultó con lesiones severas.

"No es sólo por este tipo de casos, sino porque la ciudad necesita que todo quien conduce tenga una conciencia responsable, no solo tomar el volante, sino las responsabilidades que conlleva; es crear una verdadera concientización. Mi responsabilidad no es sólo dar respuesta, ahora que sólo tenemos a Tránsito, acudir a los accidentes viales, sino a prevenir, a fomentar valores y a tener la tolerancia al circular en algunas vías cuando se registran algunos siniestros.

A hacer conciencia que entre los derechos y obligaciones al usar las calles, ahora que también hay algunas vialidades con ciclovías, no sin dejar de señalar algunos andadores.

Y, finalmente, al tener estos conocimientos, los conductores tomarán vías alternas ante los aglomeramientos viales, reduciendo así el mal humor al conducir, promoviendo una nueva cultura vial, ya que Reynosa es la metrópoli de Tamaulipas".