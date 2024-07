Genera alarma cortocircuito

Un cortocircuito en las instalaciones eléctricas exteriores de la Escuela Primaria "Centenario de la Constitución de 1917", turno vespertino, generó alarma entre algunos padres y madres de familia que se percataron de la lamentable situación.

El hecho ocurrió ayer poco después de las 14:00 horas y fue grabado por una madre de familia que inmediatamente se comunicó con el director del plantel, Hugo César Rodríguez Rodríguez e hizo del conocimiento del problema que estaba sucediendo en la parte exterior del lugar.

Al momento se mandó llamar a una persona con conocimientos en electricidad.

"Ahorita, las autoridades educativas están evaluando el caso", dijo en breve comentario el director.

En opinión de un técnico que fue mandado llamar para que controlara y evitara que el incendio de los cables que hicieron contacto pasara a mayores, comentó que el problema debió ser producto de una broma de muy mal gusto por parte de alguna persona que pasó por el lugar y movió hacia arriba el interruptor termomagnético, provocando que se generara la flama.

Se procedió a desconectar y retirar los cables dañados.

Cabe hacer notar que el cableado no tiene conexión con la red eléctrica interior, por lo que no hubo afectación alguna más que el cortocircuito que no pasó a mayores.

El hecho tuvo lugar en momentos en que el plantel ubicado en el fraccionamiento Valle Soleado se encontraba solo, pues el alumnado ya se está disfrutando de su período vacacional de verano desde hace un par de días.

La "Centenario de la Constitución de 1917" pertenece a la zona escolar 169, sector 027 de Reynosa, Tamaulipas. En su opinión Francisco Pineda, supervisor de la Zona Escolar 169, calificó de negativa acción la llevada a cabo por personas no identificadas.

