´Sin boletinar constructoras que incumplen con las obras´

Mientras que Obras Públicas estatal sí manda a lista negra a constructoras incumplidas, aquí no ocurre eso.

El Mañana / Staff.- En tanto que en Tamaulipas la Secretaría de Obras Públicas, por disposiciones de su titular Pedro Cepeda Anaya, envió a la lista negra a 12 constructoras por haber incumplido contratos, aquí en Reynosa a las empresas del ramo únicamente dejan de contratarlas cuando tardan mucho en ejecutar una obra.

"Aquí también hay de esos casos, pero simplemente cuando llegan las licitaciones, pues ya no los tomamos mucho en cuenta", dijo Eduardo López Arias, secretario de Obras Públicas y Medio Ambiente en esta fronteriza ciudad.

Interrogado sobre si entonces no han mandado a ninguna empresa contratista a la lista negra, respondió el funcionario con un "No como tal; sólo no las contratamos".

"Tampoco se ha llegado a eso de rescindir contratos", abundó.

No dio a conocer la razón social de aquellas a las que por los motivos señalados ya no se les contrata por parte del Ayuntamiento para la ejecución de tal o cual obra y tampoco hizo saber si son foráneas o locales las mencionadas empresas contratistas.





INCUMPLEN

Un caso concreto en el que se incumplió con la terminación total de una obra realizada en viaducto Echeverría Álvarez, en el tramo comprendido de la calle Nicolás Bravo hasta la Escobedo, pudieron constatar reporteros de este medio informativo que acudieron al llamado hecho por vecinos del lugar que exigieron al municipio la conclusión de la misma.

Con las lluvias quedó la arteria en peores condiciones que las que ya se encontraba.