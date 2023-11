No aprobaremos incrementos o más recaudación: Regidora

Egresos municipal 2024 prevé mayores ingresos por contribuciones fiscales vigentes, no por crear nuevos impuestos, dijo Ana Lidia Luévanos, regidora del Cabildo de Reynosa.

El Mañana / Staff.- No es por acto de decreto del presidente municipal morenista de Reynosa que se incrementan los ingresos en la ciudad; afirmar que subirá un 10% más en 2024 en comparación con 2023 no es reflejo de más cobros, si no más ingresos por concepto de pago de contribuciones fiscales, como Impuesto Predial y permisos o licencias, así lo expuso ayer a EL MAÑANA la regidora del Cabildo (PAN) Ana Lidia Luévanos Santos.

PROYECTO

Al ampliar en detalles informativos, precisó que el proyecto de Ley de Egresos 2024 aún se encuentran en discusión y debe ser enviado al Congreso del Estado antes del 30 de noviembre.

"Nosotros aún estamos discutiendo el Presupuesto de Egresos Municipal del 2024, aún no se definen los valores del Tabulador Catastral Municipal, esperamos las observaciones de parte del Congreso del Estado.