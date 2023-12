Se incrementan casos de fraudes

El Mañana / Staff

Ante el periodo vacacional decembrino se empiezan a incrementar los casos de fraudes y principalmente se están dando en Facebook, por lo que autoridades estatales llaman a estar atentos y evitar caer en engaños

Anayeli Cruz Ortiz, jefa de departamento de Información de la Unidad de Guardia Cibernética de la Guardia Estatal, comentó a El Mañana que en los últimos 15 días se han reportado cuatro víctimas de fraude comercial a través de páginas de Facebook relacionados con la venta de paquetes vacacionales o boletos de aerolínea, de los cuales dos casos son de Reynosa.

Reynosa, en lo que va del año, ha registrado 143 reportes relacionados al fraude de comercio, por lo que es importante no caer en estas estafas.

"Se incrementa, precisamente, en los temas vacacionales; son ofertas que hacen terceras personas que supuestamente trabajan, por ejemplo, en compañías de Volaris o aerolíneas de VivaAerobus, pero no es la aerolínea la que te está ofreciendo un paquete, te lo está ofreciendo una tercera persona con algún otro nombre. Por ejemplo, hay un caso de una persona que nos reporta una página de Facebook que se llama Viva viajes, ahí le estaban ofreciendo una promoción de adquirir un paquete a Cancún por 3,280 pesos, la persona cayó, desafortunadamente, hizo un depósito y después ya se le desaparecieron", dijo.

Explicó que deben de tener en cuenta que las compras se hagan en página oficial, desconfiar del precio que están ofreciendo -que muchas veces es muy bajo para los destinos turísticos- que además, en épocas vacacionales se incrementa el costo.

"Esos son los que nos han tocado a nosotros hemos identificado cómo se mueven estas personas ofreciendo paquetes muy bajos, en páginas de Facebook, y que le podemos decir a la ciudadanía que debe cuidar si va a ser una compra que sea en páginas oficiales directamente de las compañías, no a terceros y no a través de redes sociales", recalcó.

La jefa de departamento de información de la Unidad de Guardia Cibernética de la Guardia Estatal señaló que el fraude se está dando en paquetes vacaciones y en compras en general.

"Mismo método, nos llegó como tres casos en un día venta de mesas y sillas de esos que se despliegan a precios muy baratos, 10 sillas por 500, con sus mesas, igual productos muy bajos con promociones así súper wow y a Facebook, a terceros no son una empresa le ponen cualquier nombre en una por ejemplo la página se llama venta de boletos de avión, no se tomaron ni siquiera el tiempo de crear una página, son ese tipo de cosas de aparatos celulares iPhone muy baratos consolas de videojuego, también son una de las que venden mucho televisiones a precios bajísimos", expresó.

Es vital no caer en ofertas relámpago y precios bajos.

LAS RECOMENDACIONES

Lo primero es comprar en páginas oficiales de viaje reconocidos o si son tiendas departamentales directamente en sus páginas, así como en la aplicación, buscar la palomita azul en los casos de Facebook que son los sitios para el protocolo https y verificar la escritura del enlace de la página checar la ortografía y sospechar de ofertas relámpago.

"Investigar sobre las agencias de viajes, ocupación y comentarios dentro de la página que estoy viendo, checar si es verdad o qué comentarios, no realizar depósitos con premura sobre paquetes de viajes en páginas de redes sociales, a veces te dicen tienes tantas horas para que este precio sea válido y te presionan o 24 horas o en 12 horas, entonces ahí como que la presión de que si no me deposita se va la promoción, desconfiar de las ofertas relámpago", recalcó.

La funcionaria estatal señaló que es importante ante dudas sobre algún sitio y para verificar la autenticidad de las páginas, la dependencia puede apoyar y orientar.

"Pues ver el perfil que lo acaban de crear, si solo se creó una vez para ofertar ese producto o si tiene tiempo, ellos tienen modo de identificar y decirte no deposites o sí hay confianza en que el perfil es real, es una persona real y puedes tener la seguridad de que no vas a ser una mala compra", dijo.





Para más información marcar al contacto es el 834 318 7232 con la extensión 16099, o a través del 911, del 089 y al correo policiacibernetica.ssp@tamaulipas.gob.mx.