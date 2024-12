Mantienen lucha contra el dengue en Reynosa

Por: Nubia Rivera

Diciembre 06, 2024 -

El Mañana / Staff.- La campaña de prevención y control del dengue en Reynosa sigue en marcha, pese a las dificultades climáticas que afectan las labores de fumigación.

Iliana Villarreal Cantú, jefa de la Jurisdicción Sanitaria Número 4, informó que los esfuerzos no han cesado y que el número de casos positivos se mantiene estable.

"Todavía la campaña no se termina, seguimos con lo del dengue. Sabemos que en estos climas lluviosos no podemos trabajar en la cuestión de la fumigación, ya después que pase el clima proseguimos; ése es un programa que no para, que todos los días los muchachos salen a campo y seguimos trabajando", dijo.

Actualmente, Reynosa cuenta con mil 049 casos sospechosos de dengue y 206 confirmados, lo que representa un incremento moderado en comparación con el mes pasado, cuando se reportaron 190 casos positivos.

"Seguimos con los mismos números, pero no con mucho incremento; entonces, realmente, de hace un mes a ahorita, no se ha disparado mucho, ya que teníamos 190 casos y ahorita tenemos 206", dio a conocer Iliana Villarreal Cantú.

La jefa de la Jurisdicción Sanitaria No. 4 destacó que, aunque las actuales condiciones climáticas dificultan las fumigaciones, la campaña contra el dengue no se detiene.

Las autoridades de Salud invitan a la población a colaborar eliminando los criaderos de mosquitos en sus hogares, especialmente durante la temporada de lluvias, esto para reforzar las acciones comunitarias contra el dengue.