Deben ampararse las cámaras empresariales

Por: Rubén Hernández Olmeda

Noviembre 23, 2024 -

Las cámaras empresariales deben unirse para ampararse contra cualquier intento de cobro de impuestos o aumentos que rebasen los índices de inflación acumulados y también para frenar al actual Gobierno municipal, que es de herencia familiar, y que ha sumido en el atraso a Reynosa por la marcada ausencia de obras que requiere la ciudadanía en los últimos doce años.

En tales términos habló Francisco Tenorio Rivera, síndico del Contribuyente de la Canacintra local, quien dijo que la pretensión del ayuntamiento de la ciudad no tan sólo afectará la inversión y a las empresas, sino también a todos los reynosenses.

Ante ello, invitó a formar un frente común para frenar los excesivos cobros que pretende aplicar el municipio a partir del 2025.

La política recaudatoria, que no ha parado por parte del gobierno local, hasta el momento no ha generado obras importantes como las demanda la ciudadanía, que padece de infinidad de calles en total abandono, y las obras que en ese sentido se han ejecutado no han sido hechas con materiales de buena calidad, toda vez que las condiciones en que se encuentran así lo demuestran.

NO SE JUSTIFICAN

Además, sus hechos no justifican ni hay la confianza para un aumento de impuestos municipales. La política recaudatoria, impulsada por el ayuntamiento de Reynosa, no va de acuerdo con la Cuarta Transformación.

Nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lo ha dicho en reiteradas ocasiones, no habrá aumentos de impuestos". Francisco Tenorio Rivera Síndico del Contribuyente de la Canacintra