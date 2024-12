Cansados del robo del cableado eléctrico de bomba de agua potable

Por: Jesús H. González

Cansados se encuentran vecinos del fraccionamiento Misión Santa Fe por el constante robo del sistema eléctrico de la bomba de suministro de agua potable. Urgen a las autoridades vigilancia, ya que en lo que va del año, al menos, tres ocaciones los amantes de lo ajeno han hecho de las suyas.

Los vecinos señalaron que fue poco después de las 09:00 horas de ayer que de nueva cuenta dieron aviso a las autoridades del robo del cableado eléctrico que abastece las bombas que surten de agua potable al mencionado fraccionamiento.

Pese a que, en lo que va del año son tres ocasiones que les han robado algunas personas en horas de la noche y madrugada, y pese a los esfuerzos por evitar estos delitos, la ausencia de las autoridades de la Guardia Estatal ha sido crucial para que personas ajenas al sitio hagan de las suyas.

Los vecinos también argumentaron que pese a los múltiples llamados a los cuerpos de emergencia, las autoridades no acuden a realizar rondines de vigilancia; además, sostienen conflicto desde hace algunos años con la empresa constructora, ya que no se hace responsable por la vigilancia del lugar, esto aunque el fraccionamiento no ha sido entregado al municipio, por lo que se echan la culpa entre los mismos.