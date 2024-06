Plagas atacan al maíz

Los agricultores del ejido Santo Niño están atravesando una temporada difícil debido a la aparición de plagas que han afectado severamente sus cultivos de maíz.

Según Manuel Aguirre, un productor local y comisariadio ejidal, las cosechas se han visto afectadas por una serie de plagas que han reducido significativamente el rendimiento de las plantas.

"Vamos a andar bajos de rendimiento, porque pegó una plaga que secó las plantas y, por lo tanto, pues la mazorca se chupó, no va a rendir casi nada; se vino el gusano cogollero, envenenó, se vino el elotero y se volvió a envenenar y luego al último se vino otra que trae varias plagas chiquitillas, que empezó a secar las matas, y échale más veneno, y se paró con el veneno unos días la plaga, pero volvió a seguir; pero bueno, ya la mayor parte estaba macizo, eso no le afectó, pero donde no estaba macizo eso sí se afectó", dijo.

El frijol fue una excepción en esta temporada difícil, con buenos resultados, según Aguirre, quien fue uno de los pocos en sembrar este cultivo y no fue afectado con las plagas.

En cuanto a los precios de los granos, señaló que el aumento del dólar podría traer un alivio para los productores que venden a precio fijo en dólares.

LES BENEFICIA QUE SUBA EL DÓLAR

Explicó que el precio de la tonelada de sorgo está a 3,050 pesos, pero parece que va a haber un apoyo; el maíz amarillo está en 3,900 pesos, ya libre para el productor, y el maíz blanco alrededor de 5,450.

"Pues están bajos, pero si no hay más nada, mas que alguien me comentó que ya subió el dólar; si sube, tiene que ser mejor el pago, porque vendemos a precio dólar", explica Aguirre.

Históricamente, los agricultores han enfrentado desafíos debido a la fluctuación del dólar y espera que las ventas de la cosecha se realicen al precio del billete verde para equilibrar los costos de producción.

"El problema antes era que teníamos el dólar arriba cuando comprábamos los insumos, las semillas, el fertilizante, y luego cuando íbamos a vender, estaba bien bajo, ahora, si sube, pues se va a emparejar uno", expresó.